Topo

Notícias

[Coluna] Defender a autonomia das universidades é uma questão de democracia

25/09/2025 06h12

[Coluna] Defender a autonomia das universidades é uma questão de democracia - Para que a ciência no Brasil progrida e seja bem-sucedida, é necessário que as universidades públicas tenham suas autonomias salvaguardadas e não precisem condicionar suas pesquisas a interesses políticos.No Brasil, universidades públicas não são só prédios cheios de livros ou laboratórios caros. Elas são espaços de resistência, de questionamento e de transformação social. Defender a autonomia das universidades públicas não é uma questão de burocracia, mas sim de democracia.

Quando o governo corta verba, interfere na pesquisa ou tenta controlar o que se ensina. Quem perde não é só aluno ou professor e sim a sociedade inteira, que deixa de ter acesso à pesquisa independente, formação crítica e inovação de verdade.

O que é autonomia universitária?

A autonomia universitária se sustenta em três pilares: financeira, pedagógica e administrativa. É ela que permite decidir orçamento, planos de carreira, métodos de ensino e políticas de pesquisa.

Sem autonomia, a universidade deixa de ser espaço de reflexão crítica, virando uma extensão dos interesses políticosou econômicos do momento. Nos últimos anos, cortes e contingenciamentos mostraram bem como a dependência de repasses governamentais enfraquece tudo: autonomia financeira é autonomia de verdade. Sem recursos, professores, estudantes e servidores ficam reféns de agendas externas.

Dependência financeira e suas consequências

Essa dependência financeira tem efeitos claros: pesquisas podem ser direcionadas por quem financia, e não pelo interesse acadêmico ou social; decisões sobre contratação e desenvolvimento de projetos podem se alinhar a prioridades externas. O debate intelectual, que deveria ser livre e crítico, fica moldado por interesses alheios.

O caso da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em 2024 ilustra bem essa vulnerabilidade. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a reitora Raiane Assumpção alertou que a instituição só conseguiria manter serviços básicos de segurança, limpeza, energia e água até setembro daquele ano, caso os cortes persistissem. O orçamento de 2024 foi cerca de 10% menor que o de 2023.

Mais do que números, essa realidade afeta diretamente a vida estudantil: estudantes podem abandonar cursos por falta de bolsas ou infraestrutura, pesquisas estratégicas ficam suspensas e a formação de profissionais qualificados é comprometida.

Segundo levantamento da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o valor das verbas discricionárias nos orçamentos das universidades caiu 55% entre os anos de 2015 e 2022.

A escassez de verbas não é só estatística: é um entrave concreto à autonomia, ao planejamento e ao papel crítico que a universidade deveria exercer. Uma universidade que depende mês a mês de repasses emergenciais não consegue planejar o futuro: vive à mercê de decisões políticas imediatistas.

Defender a autonomia das universidades não é apenas proteger instituições, mas decidir que tipo de país queremos ser. Um país capaz de sustentar pensamento crítico ou um país que entrega o conhecimento às pressões do poder e do mercado? A escolha não é abstrata: ela define se o Brasil terá futuro livre ou apenas presente controlado.

______

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito por Vinicius B. D'Amaceno, de 19 anos, estudante de história na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.Autor: Vinicius B. D'Amaceno

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Netanyahu critica líderes que reconheceram Estado palestino

[Coluna] Defender a autonomia das universidades é uma questão de democracia

Sul da China se recupera da passagem do tufão

Portugal flexibiliza prazos para trazer familiares, mas mantém exigências em nova lei de imigração

Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy em caso de financiamento ilegal líbio

Startup dos EUA quer criar maior o avião do mundo para levar caças inteiros

'Absurdo': estudiosos criticam bônus a policial que matar criminoso no RJ

Fora da denúncia da PGR por coação, Bolsonaro sairá da prisão domiciliar?

Karnal sobre fama de 'isentão': 'Nunca me identifiquei com um campo'

Infecções por superbactérias 'intratáveis' crescem 460% nos EUA em 4 anos

'Apocalipse de insetos': estudo em ilha revela devastação de espécies