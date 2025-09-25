Atirador que matou preso mirou agentes do ICE para 'causar terror' nos EUA

O homem de 29 anos, apontado como o atirador que matou um detento e feriu gravemente outros dois, queria assassinar agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA).

O que aconteceu

Ataque foi planejando durante semanas, segundo informações do FBI. O objetivo do atirador era causar um "terror real" no centro de detenção. "Ele não tinha intenção de matar ou machucar os detentos, está claro nos escritos que ele tinha como alvo os agentes do ICE", afirmou em entrevista coletiva a procuradora-geral interina dos EUA para o distrito norte do Texas, Nancy Larson.

Homem agiu sozinho e foi identificado como Joshua Jahn, natural do Texas. Autoridades apreenderam dispositivos e documentos do suspeito durante a investigação para descobrir a motivação do crime. "Espero que isso cause aos agentes do ICE um verdadeiro terror, fazendo-os pensar: 'Há um atirador com munição AP [perfurante de blindagem] naquele telhado?'", teria escrito Jahn em um papel encontrado pelos agentes durante as buscas.

Atirador fez o download de documentos contendo a lista de vários locais do Departamento de Segurança Interna. Há um mês, ele também fez pesquisas por aplicativos que rastreavam a presença de agentes do ICE. O diretor do FBI, Kash Patel, declarou que isso indica um "alto grau" de planejamento do atentado.

Três detentos que estavam em uma van no terminal de desembarque da unidade de ICE de Dallas foram baleados. Um deles morreu e os outros dois foram socorridos e estão em estado grave.

Joshua Jahn tirou a própria vida após cometer o crime, ainda segundo o FBI. Ao lado do seu corpo, os agentes encontrada uma bala com os dizeres "anti-ICE". O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que as evidências indicam que o atirador tinha "motivação política" para perseguir as autoridades policiais e os responsáveis.

Os textos manuscritos de Jahn indicavam que ele não esperava sobreviver, disseram as autoridades. Os investigadores não descobriram se ele era membro grupo criminoso específico. Nenhuma agência governamental foi mencionada em suas anotações além do ICE, mas ele expressou "ódio ao governo federal".

Nenhum agente federal ficou ferido no tiroteio. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos determinou hoje que a segurança de todas as delegacias de imigração do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) no país sejam reforçadas.

Presidente dos EUA escreveu que os agentes do ICE estão enfrentando um aumento de ameaças sem precedentes. Sem provas, Trump relacionou o aumento da violência contra o serviço a "esquerdistas radicais perturbados" e disse que isso é resultado da "constante demonização das forças policiais pelos democratas da esquerda radical".

Homens baleados estavam detidos em delegacia de imigração