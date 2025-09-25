Topo

Notícias

CNI: 12 setores industriais têm queda de confiança; 27 das 29 áreas estão pessimistas

Brasília

25/09/2025 12h46

Doze setores industriais tiveram queda de confiança em 2025 e 27 das 29 áreas pesquisadas estão pessimistas com a economia brasileira e seus próprios negócios. Os números são do índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) Setorial, divulgado nesta quinta-feira, 25, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em uma escala na qual valores abaixo dos 50 pontos indicam falta de confiança, os setores da madeira e da metalurgia são os mais pessimistas, com 42,1 pontos e 42,2 pontos, respectivamente. O segmento de farmoquímicos e farmacêuticos tem 58,9 pontos e é a área com mais confiança de todas as pesquisadas.

"A indústria vem perdendo ritmo desde o início do ano, sobretudo, por causa das taxas de juros elevadas. Os juros altos reduziram a demanda por produtos cujas compras costumam ser parceladas pelos consumidores", explica, em nota, o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Apenas as empresas farmoquímicas e farmacêuticas e as fabricantes de produtos diversos seguem otimistas de acordo com o levantamento. As empresas de grande porte são as mais confiantes, com 47,2 pontos, alta de 0,6 em relação a agosto. No outro extremo estão as pequenas, com 45,7 pontos, queda de 0,6 na mesma base de comparação. As médias têm 46,9 pontos, alta de 0,9 no mês.

Regionalmente, apenas o Nordeste (51,5) e o Centro-Oeste (50,8) estão no espectro otimista do estudo. A pior confiança é da região Sul, com 43,8 pontos, um aumento de 0,2 em relação a agosto. O Norte ficou estável em 47,9 pontos e o Sudeste subiu 0,8 ponto, chegando a 45,3. Para esta edição do Icei Setorial, a CNI consultou 1.768 empresas: 720 de pequeno porte; 626 de médio porte; e 442 de grande porte, entre 1º e 10 de setembro de 2025.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

UE aprova medicamento de nova geração para tratamento do Alzheimer

Patrocinador e marca esportiva da Israel-Premier Tech querem mudança de nome

EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

EUA vendem 1,92 milhão de t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Casa Branca ameaça demissões em massa em meio ao risco de paralisação

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

Preço exorbitante da hospedagem 'ameaça a COP 30 no Brasil', alerta jornal francês

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS