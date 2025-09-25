Topo

Notícias

Clima de 'invernico' derruba temperatura em SP; veja até quando vai o frio

São Paulo

25/09/2025 11h05

A presença de um ar frio de origem polar combinado com o céu nublado mantém as temperaturas muito abaixo do que seria esperado para os últimos dias de setembro. Nesta quinta-feira, 25, a expectativa é de mais um dia frio na cidade de São Paulo. Previsão é de céu encoberto com chuviscos intermitentes, o que vai proporcionar mais um dia de pequena amplitude térmica na capital paulista.

Conforme a Climatempo, a primeira semana da primavera está sendo marcada com clima de "invernico" na capital e cidades da região da Grande São Paulo. "O predomínio de céu nublado, chuva e o ar frio de origem polar sobre a região vão impedir a elevação da temperatura", estima a empresa de meteorologia.

A Climatempo prevê que, até esta sexta-feira, 26, os termômetros não marquem mais do que 20°C na capital paulista. A expectativa será de mais um dia de céu nublado a encoberto e garoa ocasional.

No sábado, 27, a quantidade de nuvens diminui e a sensação de frio ainda se intensifica durante a madrugada. No domingo, a previsão indica que a temperatura máxima vai começar a subir, amenizando o frio.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 13ºC e 14ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC;

- Sábado: entre 12ºC e 21ºC;

- Domingo: entre 12ºC e 26ºC.

Nova estação

A primavera teve início na segunda-feira, 22, com frente fria que causou fortes chuvas e fortes ventos na capital paulista e outros municípios do Estado de São Paulo.

A expectativa é que a nova estação apresente um aumento gradual das chuvas entre o Sudeste e o Centro-Oeste do País, segundo a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok. A estação termina no dia 21 de dezembro.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

EUA vendem 724,5 mil t de soja da safra 2025/26, aponta USDA

Câmara aprova projeto que transfere sede do governo para Belém na COP30

Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI

Ataque a tiros deixa 2 alunos mortos e 3 pessoas feridas em escola no CE

Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos

Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest esquiando sem oxigênio adicional

ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica

Errata: BK Bank não foi alvo de busca e apreensão em operação do MP hoje

Movimento conservador de Charlie Kirk continua nas universidades sem seu fundador

Autoridades russas devem parar a guerra ou procurar 'abrigos antiaéreos', diz Zelensky