Topo

Notícias

Cinco membros das forças curdas na Síria morrem em ataque do EI

25/09/2025 10h57

As Forças Democráticas Sírias (FDS), braço armado da administração curda que controla zonas do nordeste do país, anunciaram que cinco dos seus membros morreram nesta quinta-feira (25) em um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O EI, que chegou a controlar uma vasta região na Síria e no Iraque, foi derrotado no território sírio em 2019 pelas forças curdas com o apoio de uma coalizão internacional.

No entanto, mantém células ativas que continuam atacando principalmente as forças lideradas pelos curdos no nordeste da Síria.

"Esta manhã, quando nossos combatentes enfrentavam uma rede terrorista afiliada ao EI que havia atacado um ponto de concentração de nossas forças no povoado de al Bouhaira al Wousta, a leste de Deir Ezzor, cinco de nossos companheiros morreram como mártires e outro ficou ferido durante intensos confrontos", indicaram as FDS em um comunicado.

Operações de rastreamento estão sendo realizadas para "perseguir os agressores" e "neutralizar as últimas ameaças", acrescentaram as forças curdas.

Mais de seis anos após a derrota do EI, os campos e prisões administrados pelo governo autônomo curdo no nordeste da Síria ainda abrigam dezenas de milhares de pessoas, muitas delas suspeitas de terem ligações com o EI.

