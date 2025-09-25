Topo

Notícias

China coloca empresas dos EUA em listas de controle de exportação e de entidades não confiáveis

Cingapura

25/09/2025 08h45

O Ministério do Comércio da China disse nesta quinta-feira (25) que as empresas americanas Huntington Ingalls Industries, Planate Management Group e Global Dimensions foram colocadas em sua lista de controle de exportação. A medida impede exportações chinesas de itens de uso dual, como bens, software e tecnologia que podem ser usados para fins civis e militares, para essas empresas.

Ainda, o ministério afirmou que adicionou outras três empresas dos EUA - Saronic Technologies, Aerkomm e Oceaneering International - à sua lista de entidades não confiáveis. As companhias nesta lista estão proibidas de se envolverem em atividades de importação e exportação com a China e impedidas de fazer novos investimentos no país. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Polícia lança operação "Spare" na esteira da "Carbono Oculto"

China cobre seus desertos com painéis solares para alimentar sua economia

Sobrevoo de drones na Dinamarca levanta suspeitas de ação coordenada contra países da Otan

Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza e Netanyahu vai aos EUA

Eduardo Bolsonaro critica decisão da CCJ de rejeitar PEC da Blindagem

Ex-presidente francês Sarkozy é condenado a 5 anos de prisão por conspiração em julgamento sobre Líbia

MP abre crédito extraordinário de R$ 38 mi para assistência rural na região Norte

Rússia diz presumir que Trump, apesar da mudança de tom, ainda está comprometido com busca da paz na Ucrânia

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 54 milhões

Crise hídrica: Cantareira entra em volume de restrição; Grande SP recorre a outra bacia

Justiça francesa condena Sarkozy a 5 anos de prisão em caso de financiamento líbio