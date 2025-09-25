Casa Branca pede planos de demissão em massa antes de possível paralisação do governo

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca pediu às agências federais que preparassem planos para demissões em massa durante uma possível paralisação do governo na próxima semana, marcando um forte afastamento das licenças temporárias de trabalhadores normalmente observadas durante as paralisações anteriores.

O Escritório de Administração e Orçamento (OMB) da Casa Branca enviou memorando aos órgãos federais e pediu que eles identificassem programas, projetos e atividades em que o financiamento discricionário expirará em 1º de outubro se o Congresso dos EUA não aprovar uma legislação para manter o governo federal aberto.

"Os programas que não se beneficiaram de uma infusão de dotações obrigatórias sofrerão o impacto de uma paralisação", disse o OMB no memorando, que foi fornecido pela Casa Branca.

Não ficou claro se a Casa Branca estava tentando tirar proveito de uma possível paralisação para promover a pressão do presidente Donald Trump para reduzir a força de trabalho federal ou se era uma tática de negociação para forçar os democratas a concordarem em aprovar a legislação de financiamento dos republicanos.

"Essa é uma tentativa de intimidação", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em um comunicado no final da quarta-feira. "Donald Trump tem demitido funcionários federais desde o primeiro dia -- não para governar, mas para assustar."

Ele previu que todas as demissões em massa serão anuladas no tribunal, como já aconteceu com outras.

As agências foram instruídas a enviar suas propostas de planos de redução da força de trabalho ao OMB e a emitir avisos aos funcionários.

O memorando do OMB foi relatado anteriormente pelo Politico.

Na terça-feira, Trump desistiu de uma reunião com os principais líderes democratas do Congresso para discutir o financiamento do governo, aumentando o risco de uma paralisação parcial do governo na próxima semana. Republicanos e democratas têm se culpado mutuamente pelo impasse.

Ao assumir o cargo em janeiro, Trump lançou uma campanha para reduzir a força de trabalho civil federal de 2,4 milhões de membros, que, segundo ele, está inchada e é ineficiente.

Cerca de 300.000 funcionários civis federais terão deixado seus empregos até o final de 2025, disse à Reuters em agosto o diretor do Escritório de Gestão de Pessoal, Scott Kupor.

(Reportagem de Kanishka Singh, Ismail Shakil e Courtney Rozen)