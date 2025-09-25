Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

O depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", à CPMI que investiga descontos em aposentadorias começou com confusão nesta manhã. O advogado de Antunes discutiu com um deputado, o que levou a sessão a ser suspensa temporariamente.

O que aconteceu

Deputado Alberto Gaspar (União-AL) disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário do relator da CPMI que deu início à confusão na sessão no Senado.

O advogado do empresário se exaltou e, aos gritos, pediu a palavra, que foi negada. "Não posso admitir que ele fale assim com meu cliente", reclamou Cleber Lopes.

"Você não admite nada aqui, não", respondeu o deputado federal Zé Trovão (PL-SC). O parlamentar levantou da cadeira, foi em direção ao advogado e, com dedo em riste, discutiu com ele. "Vossa Excelência me respeite. O senhor está faltando com respeito ao Parlamento", disse o parlamentar. Presidente da sessão no momento, o deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) precisou pedir ajuda da Polícia Legislativa para conter os ânimos.

Duarte Jr., então, suspendeu a sessão. A pausa durou cerca de cinco minutos e, no retorno, o deputado pediu colaboração dos parlamentares para evitar acirramento dos ânimos

Mas a confusão continuou, e o advogado ameaçou encerrar o depoimento. O deputado Gaspar voltou a acusar o Careca do INSS de roubar aposentados, irritando o defensor. O advogado chegou a se levantar, junto com o empresário, mas o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), alertou que ele não poderia deixar o local sem autorização da presidência dos trabalhos.

Deputado Zé Trovão (em pé) discute com advogado do Careca do INSS Imagem: Reprodução/TV Senado

Careca se nega a responder relator

Antônio Camilo se negou a responder perguntas do relator. Antes de iniciar o depoimento, o empresário justificou que Gaspar foi desrespeitoso nos ataques a ele e que a conduta prejudicaria a imparcialidade do parlamentar como relator.

Gaspar, no entanto, fez as perguntas que preparou para o empresário. Ao fazer os questionamentos, o deputado usou tom duro contra o Careca do INSS.

Relator acusou o empresário de tirar comida e remédio dos aposentados "por ganância". O senhor deveria aproveitar a oportunidade para pedir desculpa aos aposentados. Os Porsches, os jatinhos, as fazendas foi bom para o senhor, mas tudo isso às custas da miséria do povo brasileiro", criticou Gaspar.

"Em breve, o senhor enfrentará o sistema prisional", disse o deputado. "E, no sistema prisional, o senhor terá milhares de presos que tiveram mães, pais, tios roubados. O senhor é um arquivo vivo que vale, para alguns, muito mais morto do que vivo. Se engana pensando que está protegido", declarou.

Preso há duas semanas

Careca do INSS está preso desde 12 de setembro, após operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do STF André Mendonça. Na semana passada, ele se recusou a prestar depoimento à CPMI.

O empresário é apontado como um dos mentores do esquema de descontos ilegais. De acordo com as investigações da PF, o "Careca" montou um patrimônio milionário com o dinheiro desviado pelas irregularidades.

Antônio Camilo comparece à CPMI após a comissão convocar familiares dele. Depois de ele recusar ir ao colegiado, integrantes da comissão aprovaram a convocação de 6 pessoas relacionadas aos empresários considerados como principais peças no esquema que investiga desvios irregulares em aposentadorias. Entre eles, estão o filho e a esposa do Careca do INSS.