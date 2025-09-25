Topo

'Careca do INSS' deve depor nesta quinta na CPMI dos descontos ilegais

"Careca do INSS" é esperado hoje na CPMI do INSS; empresário está preso por suspeita de ser mentor do esquema - Reprodução/Redes sociais
'Careca do INSS' é esperado hoje na CPMI do INSS; empresário está preso por suspeita de ser mentor do esquema

25/09/2025 07h34

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", depõe hoje na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga fraudes em aposentadorias e benefícios pagos pela Previdência Social, a partir das 9h.

"Careca" está preso desde 12 de setembro, após operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal). Na semana passada, ele se recusou a prestar depoimento à CPMI.

A investigação da PF aponta o Careca do INSS como um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário.

"Careca" foi um dos principais alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril. Segundo a PF, pessoas e empresas relacionadas ao lobista receberam R$ 48,1 milhões de associações suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados, além de R$ 5,4 milhões de empresas ligadas a essas entidades, totalizando R$ 53,5 milhões em desvios.

