Calendário Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento de outubro

Aplicativo Bolsa Família disponível para download - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Aplicativo Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
25/09/2025 04h00

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A liberação dos valores segue a ordem do número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

As parcelas costumam ser pagas nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, sendo concluído no dia 10.

Datas de pagamento em outubro

  • Final do NIS 1: 20/10
  • Final do NIS 2: 21/10
  • Final do NIS 3: 22/10
  • Final do NIS 4: 23/10
  • Final do NIS 5: 24/10
  • Final do NIS 6: 27/10
  • Final do NIS 7: 28/10
  • Final do NIS 8: 29/10
  • Final do NIS 9: 30/10
  • Final do NIS 0: 31/10

Próximos meses

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

O Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, que variam de acordo com o perfil da família:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 mensais para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, incluído desde setembro.

Condições para manter o auxílio

Para continuar recebendo o benefício, os inscritos precisam cumprir algumas exigências relacionadas à educação e saúde, como:

assegurar matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar o pré-natal durante a gestação;

acompanhar o desenvolvimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter o calendário de vacinação atualizado, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas regras — como faltas excessivas na escola ou vacinas atrasadas — pode resultar na suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental manter todos os compromissos em dia para não ter o benefício bloqueado.

