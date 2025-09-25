Topo

Notícias

Caged de agosto vem crescendo de novo, mas em ritmo abaixo do anterior, diz Marinho

Brasília

25/09/2025 10h08

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse, nesta quinta-feira, 25, que saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto deve crescer em ritmo mais lento que nos meses anteriores. Para o ano, Marinho repetiu que o Brasil deve ter um resultado positivo na casa de 1,5 milhão de novas vagas.

"Esse ano acho que está dado, vamos talvez ter um saldo da ordem de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Porque em dezembro - muita gente não entende - o Caged deve ser negativo e não positivo", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O mercado de trabalho brasileiro criou 129.775 novos empregos formais em julho, segundo dados do Caged. Em junho, o saldo havia sido positivo em 162.388 vagas, já incorporando os ajustes na série. É o menor resultado para o mês de julho desde 2020.

O resultado do Caged de agosto será divulgado pela Pasta na próxima segunda-feira, 29. Segundo Marinho, os empregos no Brasil estão crescendo em um ritmo menor por conta da taxa Selic estar em 15%. Ele repetiu que é necessário que o Banco Central inicie um ciclo de cortes de juros.

"É evidente que o final do ano sempre tem as compras natalinas, mas esse ambiente dos juros altos é um impeditivo para a gente olhar um trimestre mais vigoroso", declarou, afirmando que o trimestre deve ser positivo e que o "PIB está garantido".

Marinho já havia dito à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a taxa de juros no Brasil deve levar a geração de empregos em 2025 a ficar abaixo do registrado em 2024, quando o saldo de empregos formais ficou em 1,7 milhão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Postos, motéis e franquias: onde o PCC lava dinheiro, segundo a Receita

Pai do capitão de avião da Air India que caiu matando 260 pessoas diz que investigadores insinuaram que filho cortou combustível

EUA vendem 724,5 mil t de soja da safra 2025/26, aponta USDA

Câmara aprova projeto que transfere sede do governo para Belém na COP30

Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI

Ataque a tiros deixa 2 alunos mortos e 3 pessoas feridas em escola no CE

Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos

Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest esquiando sem oxigênio adicional

ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica

Errata: BK Bank não foi alvo de busca e apreensão em operação do MP hoje