BP adia previsão de pico de demanda de petróleo de 2025 para 2030

Por Stephanie Kelly e Shadia Nasralla

LONDRES (Reuters) - A BP disse nesta quinta-feira que espera que a demanda global de petróleo cresça até 2030, cinco anos mais tarde do que sua previsão de um ano atrás, enfatizando os esforços lentos para aumentar a eficiência energética.

O mais recente Energy Outlook da petroleira, um estudo anual das tendências energéticas até 2050, apresenta dois cenários.

O cenário "Current Trajectory" (Trajetória Atual) baseia-se nas políticas e promessas existentes, enquanto o cenário "Below 2-Degrees" (Abaixo de 2 graus) prevê uma queda de cerca de 90% nas emissões de carbono até 2050 em relação aos níveis de 2023.

As emissões são, em grande parte, resultado da queima de petróleo, gás natural e carvão.

Veja a seguir os destaques do relatório:

DEMANDA DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Espera-se que a demanda global de petróleo atinja 103,4 milhões de barris por dia (bpd) até 2030 na Trajetória Atual da BP, antes de cair para 83 milhões de bpd até 2050.

O relatório da BP do ano passado previa que a demanda atingiria o pico em 2025, com cerca de 102 milhões de bpd, mas a desaceleração dos ganhos de eficiência mudou o cenário.

Em seu cenário Abaixo de 2 Graus, a demanda de petróleo atinge um pico de 102,2 milhões de bpd este ano, antes de cair para 33,8 milhões de bpd em 2050.

EMISSÕES DE CARBONO

Na Trajetória Atual, as emissões de CO2 equivalente permanecem praticamente estáveis até 2030 e, em seguida, caem cerca de 25% até 2050 em relação aos níveis de 2023.

No cenário Abaixo de 2 Graus, as emissões caem 90%, impulsionadas pela descarbonização mais rápida nas economias emergentes.

DEMANDA DE GÁS NATURAL E GNL

Na Trajetória Atual, a demanda de gás natural cresce para cerca de 4.800 bilhões de metros cúbicos (bcm) até 2040, um aumento de cerca de 17% em relação aos níveis atuais, impulsionada pela China, Índia e outros países asiáticos e do Oriente Médio, e depois se estabiliza nesse nível.

As importações da União Europeia de gás russo por gasoduto caem cerca de 50%, para 15 bilhões de metros cúbicos (bcm), e permanecem nesse nível nas próximas décadas.

As exportações de gás natural liquefeito, que a BP usa como indicador da demanda pelo combustível, aumentarão para cerca de 900 bcm até 2035 na Trajetória Atual, com mais de 50% desses suprimentos provenientes dos EUA e do Oriente Médio.

A Shell, concorrente da BP, estimou a demanda de GNL até 2040 entre 630 milhões e 718 milhões de toneladas por ano, ou cerca de 860-980 bcm.

ELETRICIDADE, AI E RENOVÁVEIS

A demanda global de eletricidade no cenário da Trajetória Atual aumenta para mais de 40.000 terrawatts-hora na próxima década, cerca de 40% acima dos níveis de 2023, impulsionada pela China e pela Índia.

Até 2050, ela praticamente dobra, impulsionada principalmente por grandes saltos na eletrificação do transporte. Até lá, mais da metade da geração de energia será proveniente de energia eólica e solar.

(Reportagem de Stephanie Kelly e Shadia Nasralla em Londres)