Boom de trabalhadores de aplicativos gerou melhora em dados do mercado de trabalho, diz BC

BRASÍLIA (Reuters) - O crescimento extraordinário do número de trabalhadores por aplicativos digitais nos últimos anos gerou um impacto positivo em dados de ocupação do mercado de trabalho medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), afirmou o Banco Central nesta quinta-feira.

A análise da autoridade monetária foi feita em um momento no qual o país bate recordes positivos no mercado de trabalho, com o desemprego atingindo 5,6% no trimestre encerrado em julho, menor patamar da série histórica iniciada em 2012.

Em seu Relatório de Política Monetária, o BC estimou que o trabalho em plataformas digitais de transporte de passageiros e de entrega de mercadorias teve um impacto positivo de até 0,8 ponto percentual no nível de ocupação no país, em medição feita com dados até o segundo trimestre deste ano.

Para a autoridade monetária, “o advento do trabalho por meio de plataformas digitais representa uma mudança estrutural no mercado de trabalho, que contribuiu para o maior ingresso de pessoas na força de trabalho e na ocupação, com efeitos positivos sobre os principais indicadores”.

(Por Bernardo Caram)