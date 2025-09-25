Bolsas da Europa fecham em queda com redução de apostas em corte de juro após PIB forte dos EUA

Topo

25/09/2025 13h38

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 25, após leitura mais forte do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que reduziu as apostas em novos cortes de juros no país. Investidores também acompanharam declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em busca de sinais sobre a trajetória da política monetária americana, enquanto avaliavam dados de confiança do consumidor na Alemanha.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 caiu 0,39%, aos 9.213,98 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,61%, a 23.521,42 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,41%, a 7.795,42 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB caiu 0,43%, aos 42.242,49 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou perdas de 0,39%, aos 15.135,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou estável, aos 7.914,52 pontos. As cotações são preliminares.

O subíndice de saúde do pan-europeu Stoxx 600 recuou cerca de 1,60%, pressionado pela decisão do governo dos EUA de abrir uma investigação de segurança nacional sobre importações de equipamentos médicos, de proteção individual, robótica e maquinário industrial, movimento que elevou temores de novas tarifas. Entre os destaques, Siemens Healthineers caiu 3,64%, Philips recuou 2,99% e a britânica Convatec perdeu 4,95%. As cotações são preliminares.

A varejista de moda sueca H&M, por sua vez, saltou 9,68% em Estocolmo, após divulgar lucro melhor do que o esperado.

A Comissão Europeia lançou uma investigação formal sobre a desenvolvedora de software alemã SAP, afirmando que a empresa pode ter sufocado a concorrência para serviços de manutenção e suporte de seu software de gestão empresarial. A ação recuou mais de 1%.

Enquanto isso, a TotalEnergies operou praticamente estável após informar que planeja realizar um programa de recompra de ações no quarto trimestre no valor de US$ 1,5 bilhão, abaixo do ritmo trimestral recente de US$ 2 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires

