Bolsas da Europa caem, pressionadas por ações de saúde, à espera de dados dos EUA e falas do Fed

25/09/2025 06h52

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa nesta manhã, pressionadas por ações da área de saúde, enquanto investidores aguardam dados econômicos dos EUA e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) para avaliar a trajetória dos juros do banco central americano.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,36%, a 551,91 pontos.

Apenas o subíndice europeu de cuidados com a saúde tinha queda de 1% no horário acima, após os EUA abrirem novas investigações de segurança nacional sobre importações de equipamento médico, de proteção individual e de robótica, assim como de maquinário industrial, para avaliar a possível imposição de tarifas.

Por outro lado, a varejista de moda sueca H&M saltava mais de 8% em Estocolmo, após divulgar resultado de vendas melhor do que o esperado.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para indicadores dos EUA, incluindo a leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e números de pedidos de auxílio-desemprego, assim como para comentários de várias autoridades do Fed.

Na semana passada, o BC dos EUA cortou juros pela primeira vez neste ano. Na terça (23), porém, seu presidente, Jerome Powell, demonstrou cautela em relação à possibilidade de mais reduções das taxas.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,24%, a de Paris recuava 0,62% e a de Frankfurt cedia 0,91%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas quedas de 0,13% e 0,21%. Contrariando o tom negativo, a de Lisboa subia 0,35%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

