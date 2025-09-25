Topo

Bioeconomia do Pará terá financiamento de R$ 500 mi para pequeno produtor

O pescador Bruno do Rosário da Silva vende caranguejos na ponte do Furo Grande, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu, em Bragança (PA) Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil
25/09/2025 16h52

Produtores comunitários do Pará vão receber um financiamento de R$ 500 milhões para fortalecimento dos negócios locais. O crédito será liberado pelo Banco do Brasil e viabilizado pelo governo estadual, com cadastramento das famílias, emissão e regularização da documentação e articulação com associações comunitárias.

O que aconteceu

O objetivo é estimular a bioeconomia local pré-COP30. O empréstimo será voltado a povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e empreendedores, segundo o governo do Pará. Indígenas, extrativistas, quilombolas e ribeirinhos terão prioridade

O Pará também vai oferecer educação financeira e assistência técnica para os pequenos negócios. Serão oferecidas oficinas e eventos de capacitação para empreendedores, com prioridade para as regiões do Tocantins, do Xingu, do Baixo Amazonas e da Ilha do Marajó.

A parceria foi firmada durante a Semana do Clima, em Nova York, nos EUA. "É fundamental que nós possamos firmar parcerias que vão preservar o meio ambiente com a riqueza da floresta, com a nossa biodiversidade e chegando até as comunidades tradicionais", afirmou o governador Helder Barbalho (MDB), ao assinar o acordo, na última terça (23).

