Beber água com quiabo não controla diabetes, mas vegetal tem benefícios

O quiabo é um dos ingredientes mais tradicionais da culinária brasileira, especialmente em pratos típicos de Minas Gerais e Bahia, como o frango com quiabo e o caruru. De sabor suave e levemente adocicado, esse legume verde conquista muitos paladares, embora a textura viscosa, conhecida como "baba", afaste alguns consumidores.

Rico em fibras, vitaminas A, C, B6, K, além de minerais como cálcio, ferro, magnésio e fósforo, o quiabo também é pouco calórico (22 kcal em 100 g cozido) e fonte de proteínas. Sua versatilidade na cozinha permite preparos que vão de refogados a sopas, risotos e saladas, sempre com a vantagem de ser nutritivo e acessível.

Água com quiabo é promessa ou ilusão?

Nas redes sociais, a chamada "água com quiabo" cru (combinação que libera uma substância viscosa conhecida como mucilagem — a "baba") tem circulado como um suposto tratamento natural, seja para emagrecimento ou até para controle da diabetes.

Porém, a SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) já se posicionou, e não é de agora, contra essa prática, reforçando que não existe comprovação científica de que a bebida traga benefícios específicos. Segundo a entidade, o consumo do quiabo dessa forma não substitui medicamentos e nem hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada e atividade física.

O que se sabe é que as fibras do alimento, quando consumidas junto a outros vegetais, frutas e cereais integrais, podem auxiliar no controle da glicemia e na saciedade. Mas isso ocorre quando o quiabo é incluído de forma natural e regular na dieta, e não isolado em uma preparação milagrosa.

Benefícios reais e cuidados necessários

Embora a "água de quiabo" seja mito, o consumo do legume em pratos variados traz vantagens reais para a saúde. As fibras ajudam no controle do colesterol e triglicerídeos, prevenindo doenças cardiovasculares, enquanto a vitamina K fortalece os ossos e reduz o risco de fraturas.

A presença de antioxidantes, magnésio e vitaminas do complexo B também favorece a memória, o aprendizado e pode contribuir para a redução da ansiedade. Já a vitamina C fortalece a imunidade, e a vitamina A protege a visão. Gestantes também se beneficiam do ácido fólico presente no vegetal.

Por outro lado, há ressalvas: quem tem tendência a formar pedras nos rins deve consumir o quiabo com moderação devido ao oxalato, e pessoas que usam anticoagulantes precisam de orientação médica, já que a vitamina K interfere na coagulação sanguínea.

