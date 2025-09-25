Topo

Notícias

Beber água com quiabo não controla diabetes, mas vegetal tem benefícios

Quiabo deve ser incluído de forma natural e regular na dieta, e não isolado em uma preparação milagrosa - iStock
Quiabo deve ser incluído de forma natural e regular na dieta, e não isolado em uma preparação milagrosa Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

25/09/2025 12h37

O quiabo é um dos ingredientes mais tradicionais da culinária brasileira, especialmente em pratos típicos de Minas Gerais e Bahia, como o frango com quiabo e o caruru. De sabor suave e levemente adocicado, esse legume verde conquista muitos paladares, embora a textura viscosa, conhecida como "baba", afaste alguns consumidores.

Rico em fibras, vitaminas A, C, B6, K, além de minerais como cálcio, ferro, magnésio e fósforo, o quiabo também é pouco calórico (22 kcal em 100 g cozido) e fonte de proteínas. Sua versatilidade na cozinha permite preparos que vão de refogados a sopas, risotos e saladas, sempre com a vantagem de ser nutritivo e acessível.

Relacionadas

Como é o hospital do SUS que entrou na lista dos top 15 da América Latina

Por que primos de apaixonam? Família e inconsciente podem influenciar união

Promessa contra envelhecimento, suplemento NAD ainda requer mais estudos

Água com quiabo é promessa ou ilusão?

Nas redes sociais, a chamada "água com quiabo" cru (combinação que libera uma substância viscosa conhecida como mucilagem — a "baba") tem circulado como um suposto tratamento natural, seja para emagrecimento ou até para controle da diabetes.

Porém, a SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) já se posicionou, e não é de agora, contra essa prática, reforçando que não existe comprovação científica de que a bebida traga benefícios específicos. Segundo a entidade, o consumo do quiabo dessa forma não substitui medicamentos e nem hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada e atividade física.

O que se sabe é que as fibras do alimento, quando consumidas junto a outros vegetais, frutas e cereais integrais, podem auxiliar no controle da glicemia e na saciedade. Mas isso ocorre quando o quiabo é incluído de forma natural e regular na dieta, e não isolado em uma preparação milagrosa.

Benefícios reais e cuidados necessários

Embora a "água de quiabo" seja mito, o consumo do legume em pratos variados traz vantagens reais para a saúde. As fibras ajudam no controle do colesterol e triglicerídeos, prevenindo doenças cardiovasculares, enquanto a vitamina K fortalece os ossos e reduz o risco de fraturas.

A presença de antioxidantes, magnésio e vitaminas do complexo B também favorece a memória, o aprendizado e pode contribuir para a redução da ansiedade. Já a vitamina C fortalece a imunidade, e a vitamina A protege a visão. Gestantes também se beneficiam do ácido fólico presente no vegetal.

Por outro lado, há ressalvas: quem tem tendência a formar pedras nos rins deve consumir o quiabo com moderação devido ao oxalato, e pessoas que usam anticoagulantes precisam de orientação médica, já que a vitamina K interfere na coagulação sanguínea.

*Com informações de reportagem publicada em 27/03/2020

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Relatório de ONG denuncia restrições ao direito de manifestação e às liberdades civis na França

Você merece a verdade: jornalismo de alta qualidade é caro, mas vital

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS

Confronto entre presos deixa ao menos dez mortos em presídio no Equador (Polícia)

MP apreendeu quase R$ 900 mil em espécie em operação contra o PCC em SP

Cinco alunos são baleados em escola de Sobral, no Ceará; dois morreram

Sarkozy, da Presidência da França à prisão 'com a cabeça erguida'

Presidente palestino promete trabalhar com Trump e outros em plano para Gaza apoiado pela ONU

Ex-presidente Sarkozy deve ser preso após nova condenação na França

Postos, motéis e franquias: onde o PCC lava dinheiro, segundo a Receita

Pai do capitão de avião da Air India que caiu matando 260 pessoas diz que investigadores insinuaram que filho cortou combustível