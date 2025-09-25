BC piora projeção de déficit em transações correntes em 2025 para US$70 bi, ante rombo de US$58 bi

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central piorou nesta quinta-feira sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um saldo negativo de US$70 bilhões, ante rombo de US$58 bilhões projetado em junho.

Em seu Relatório de Política Monetária, o BC manteve em US$70 bilhões a perspectiva para os Investimentos Diretos no País (IDP) em 2025, mesmo valor previsto antes.

Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de US$54 bilhões neste ano, ante estimativa de US$60 bilhões feita em junho. A despesa líquida com viagens, por sua vez, foi estimada em US$14 bilhões, mesma projeção feita em junho.

Para 2026, a autarquia prevê um déficit de US$58 bilhões nas transações correntes, com US$70 bilhões em IDP e superávit de US$61 bilhões na balança comercial. A despesa líquida com viagens no próximo ano foi estimada em US$13 bilhões.

(Por Bernardo Caram)