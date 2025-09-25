BC não tem estratégia específica para swaps e atua no câmbio apenas em disfuncionalidades, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que a autarquia não trabalha com uma estratégia específica para operações de swaps cambiais, ao ser questionado sobre eventual intenção de reduzir posição nessas operações, nas quais o BC troca a variação do câmbio pela variação da taxa de juros.

Em coletiva de imprensa, Galípolo também afirmou que não há projeções que indiquem remessas de dividendos por empresas neste ano que sejam preocupantes, após movimento forte em 2024 impactar o mercado de câmbio.

Ele reforçou que o BC tem hoje uma posição com “bastante controle” para conviver com o câmbio flutuante e atuar nesse mercado somente em casos de disfuncionalidades.

(Por Bernardo Caram)