BC eleva estimativa de expansão do crédito em 2025 para 8,8%, ante 8,5%

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central prevê um crescimento do crédito no país de 8,8% este ano, ante estimativa de 8,5% feita em junho, conforme dados do seu Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, prevendo um ritmo de alta de 8,0% em 2026.

Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 9,4% em 2025, contra expectativa anterior de 9,3%. Para as empresas, a alta foi calculada em 8,0%, ante 7,3% no último relatório.

Para 2026, a expectativa da autarquia é que o crédito a pessoas físicas cresça 8,3%, enquanto as empresas devem registrar alta de 7,4%.

Para o estoque de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, o BC projeta agora uma expansão de 8,4% (+8,3% antes). Para o crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a perspectiva é de alta de 9,5% (+8,8% antes).

Em 2026, a autoridade monetária vê uma alta de 7,7% no crédito livre e de 8,3% no crédito direcionado.

(Por Bernardo Caram)