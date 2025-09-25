BC da Suíça mantém taxa de juros em 0% e presidente da instituição cita juros negativos

O Banco Nacional Suíço (SNB) manteve a taxa de juros inalterada em 0%, em decisão anunciada nesta quinta-feira, 25, o que encerrou uma sequência de seis cortes consecutivos. Em comunicado, o banco central do país menciona que a pressão inflacionária está praticamente inalterada em comparação com o trimestre anterior.

"O SNB continuará a monitorar a situação e ajustará sua política monetária, se necessário, para garantir a estabilidade de preços", ressalta, ao pontuar que os desenvolvimentos econômicos globais estão sendo atenuados pelas tarifas dos EUA e pela contínua alta incerteza.

Para repórteres, o presidente do BC suíço, Martin Schlegel, afirmou que o "patamar" para entrar em território negativo com as taxas de juros é certamente mais alto do que um simples corte de juros.

"Estamos cientes de que essas taxas de juros negativas podem ser um desafio para muitos atores da economia. Ao mesmo tempo, se for realmente necessário para cumprir nossa missão, estamos prontos para usar todas as ferramentas disponíveis - inclusive taxas de juros negativas", disse.