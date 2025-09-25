Avião que caiu no Pantanal voava fora do horário permitido, diz polícia

O avião que caiu na noite de anteontem em uma fazenda no Pantanal (MS) e deixou quatro mortos, só poderia voar durante o dia e pousou fora do horário autorizado para uso da pista. Informação é do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O que aconteceu

A pista só pode ser utilizada até às 17h39, conforme as autoridades, e o acidente aconteceu por volta das 18h30. Testemunhas disseram aos investigadores que o avião sobrevoou a região durante todo o dia e fez vários pousos e decolagens.

Avião só poderia voar de dia porque não possuía os equipamentos necessários para se guiar no escuro. Morreram no acidente o renomado arquiteto chinês Kongjian, os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros.

Polícia também investiga se piloto e dono da aeronave prestava serviço de táxi-aéreo no momento do acidente. O avião tinha licença apenas para uso particular e não podia transportar passageiros comercialmente.

Marcelo foi investigado em 2019 por transporte irregular de passageiros. À época, a aeronave trafegava com irregularidades na documentação, incluindo adulteração na identificação e certificado de aeronavegabilidade cancelado. Avião ficou retido por três anos, depois foi liberado pela Justiça, reformado e autorizado a realizar voos particulares.

O acidente

Aeronave caiu perto da fazenda Barra Mansa, no Pantanal. Quatro pessoas estavam dentro do avião e todas morreram carbonizadas (leia mais sobre as vítimas abaixo).

Avião arremeteu devido à presença de porcos selvagens na pista. A informação consta no laudo preliminar do Corpo de Bombeiros para a causa do acidente, a partir do relato de pessoas que presenciaram a queda da aeronave.

Testemunhas disseram que os porcos invadiram a pista de pouso e o piloto precisou arremeter para não atingir os animais. Com o movimento súbito, a aeronave perdeu altitude e caiu a 100 metros da cabeceira da pista. Devido ao impacto no solo, o veículo explodiu.

Monomotor Cessna 175 foi fabricado em 1958 e comprado em 2015 pelo piloto. O avião tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.

Quem são as vítimas

Arquiteto chinês Kongjian Yu era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape. Ele fez doutorado na Harvard Graduate School of Design em 1995, era reitor da Faculdade de Arquitetura e Paisagismo da Universidade de Pequim e Membro Honorário Internacional da Academia Americana de Artes e Ciências.

Yu era mundialmente conhecido pelo conceito de "cidades-esponja", estilo que propõe o convívio das construções com a água da chuva. Além de armazenar água para períodos de estiagem, o projeto também evita que as cidades sofram com enchentes.

Chinês veio ao Brasil no começo de setembro, quando palestrou em Brasília. Na ocasião, ele participou da Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era especializado em produção de documentários. Em 2007, fundou a própria produtora, a Olé Produções, com foco em desenvolvimento, produção e direção de documentários e formatos de não-ficção. Entre as produções assinadas pela produtora estão "O Bixiga é Nosso", sobre a histórica da comunidade negra no histórico bairro no centro de São Paulo, e "Futebóis", sobre a presença feminina em times brasileiros.

Luiz também dirigiu uma série sobre a tragédia aérea com o time da Chapecoense. Ele foi indicado ao Emmy Internacional pela produção "Dossiê Chapecó: O jogo por trás da tragédia".

Rubens Crispim Jr. era diretor de fotografia e criador da produtora Poseídos, especializada em filmes de arte. Nascido em São Paulo, ele se formou em artes plásticas pela USP e trabalhava com audiovisual havia 20 anos. Rubens era dono da produtora junto à esposa, Heloisa Faria.

Trio estava na região gravando documentário sobre cidades-esponja. A informação foi confirmada pela Olé Produções, mas não há detalhes sobre há quanto tempo a produção era feita.

Marcelo Pereira de Barros era piloto e proprietário da aeronave que caiu. Ele trabalhava na companhia de táxi-aéreo Aerotrip, que fazia viagens pelo Pantanal. "Sua ausência será profundamente sentida por todos nós", afirmou a empresa nas redes sociais.