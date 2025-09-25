Topo

Notícias

Autoridades lamentam ataque que deixou dois mortos em escola no Ceará

25/09/2025 15h21

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), disse que recebeu a notícia com tristeza. "Lamento profundamente o ataque ocorrido em uma escola pública de Sobral. Recebo com enorme tristeza a notícia e me solidarizo com as famílias dos adolescentes vitimados e com toda a sociedade sobralense, que hoje sofre unida. A violência é inaceitável e não pode ser naturalizada. Tenho confiança de que as forças de segurança darão uma resposta imediata, com a devida apuração dos fatos", afirmou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) também lamentou o ataque, por meio de uma rede social, e disse que é preciso refletir sobre a segurança nas escolas. "A tragédia na Escola Luiz Felipe, em Sobral (CE), atinge a todos nós. Com profunda tristeza e indignação, me solidarizo com a dor das famílias que perderam seus filhos. É fundamental refletirmos sobre a segurança e o acolhimento nas nossas escolas. Minha solidariedade às famílias, amigos e toda comunidade escolar, além de votos de plena recuperação aos estudantes feridos", escreveu.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Argentina restabelece impostos sobre exportações agrícolas, mas mantém isenção para carne

Coopavel faz primeiro abate de lote produzido por um integrado

Coreia do Norte está perto de desenvolver ICBM que pode atingir EUA com arma nuclear, diz presidente da Coreia do Sul

Barroso diz que STF defendeu democracia apesar de 'custo pessoal'

Recursos de segurança do Instagram para adolescentes são falhos, dizem pesquisadores

Oriente Médio estaria a caminho de ter uma "Otan islâmica"?

O que se sabe sobre o novo plano de paz de Trump para Gaza?

Espanha envia navio militar para ajudar flotilha rumo a Gaza

Série de tremores tira sono da Venezuela, pouco acostumada a sismos

STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet

Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris