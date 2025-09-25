Foto de Biden virou autopen: por que Trump usa caneta para atacar o rival

O governo de Donald Trump colocou a foto de uma caneta automática no lugar do retrato de Joe Biden em uma galeria de imagens de presidentes na Casa Branca, em uma provocação ao antecessor e adversário político.

O que aconteceu

Trump inaugurou a "Presidential Walk of Fame", a Calçada da Fama Presidencial, na Ala Oeste da Casa Branca ontem. Ela faz parte de uma série de mudanças que o republicano tem feito na decoração da residência presidencial.

Entre os retratos dispostos em um longo corredor, foi colocada uma "autopen" no lugar que seria da foto do ex-presidente democrata Joe Biden. É o único político substituído pela sua própria assinatura acompanhado do item; o também democrata Barack Obama tem seu rosto na nova galeria. A sequência foi divulgada pela conselheira de comunicação do presidente, Margo Martin.

O que é a autopen?

A autopen é uma caneta automática utilizada por diversos presidentes para assinar documentos desde 1803. Segundo a revista Time, o primeiro a utilizá-la foi Thomas Jefferson, terceiro presidente dos EUA.

Outros presidentes como Harry Truman, John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson teriam sido adeptos da autopen. Os modelos foram atualizados de presidente em presidente e se tornaram cada vez mais modernos ao longo de mais de 200 anos.

Seu uso seria prático, já que presidentes têm de assinar diversos documentos por dia. O acessório também permite que as assinaturas saiam sempre iguais, oferecendo uniformidade aos arquivos presidenciais.

Por que Trump usou a autopen para "alfinetar" Biden?

O republicano tornou o uso da autopen uma de suas armas para deslegitimar a presidência de Biden. Em junho, ele iniciou uma investigação para verificar se o ex-presidente de fato deu as ordens executivas assinadas por ele. O memorando instruiu o conselho presidencial, a Procuradora-Geral Pam Bondi e agências federais a apurar se "certos indivíduos conspiraram para enganar o público sobre o estado mental de Biden e exercer inconstitucionalmente autoridades e responsabilidades do presidente".

Trump insiste que Biden teve um "declínio cognitivo" em sua presidência e a caneta automática foi usada por assessores para dar perdões presidenciais que ele não ordenou. Trump ainda comandou autoridades a investigarem se havia qualquer acordo entre auxiliares do governo Biden para "falsamente categorizar vídeos gravados das [supostas] inabilidades cognitivas do presidente como fake".

Deixe-me ser claro: eu tomei as decisões durante a minha presidência. Eu tomei as decisões a respeito dos perdões presidenciais, ordens executivas, legislação e declarações. Qualquer sugestão de que eu não as tomei é ridículo e falso.

Joe Biden, em comunicado à imprensa americana, em junho

Investigação já foi parar no Congresso americano; ex-assessores não apontaram fraude. O Comitê de Supervisão da Câmara já ouviu alguns membros de alto escalão do governo anterior, entre eles a porta-voz Karine Jean-Pierre e o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients.

Tanto a ex-porta-voz quanto o ex-chefe de gabinete disseram não ter notado "declínio cognitivo" do ex-presidente. Mas Zients admitiu ter gerenciado a agenda do presidente para permitir mais tempo com a família, lendo e limitando as escadas que tinha que subir, reportou o jornal The Washington Post.

Questionado por que utilizaria autopen para assinar ordens importantes, Biden respondeu: "porque havia muitas delas". "A autopen é legal. Como você sabe, outros presidentes usaram, incluindo Trump. Meu ponto é que estamos falando de bastante gente."

Mas o atual presidente nega que ele mesmo adote a autopen, embora admita que possa usar um dia. Em conversa com repórteres em março, ao embarcar no avião presidencial Air Force One, ele foi inicialmente categórico, mas acabou assumindo que pode adotar a caneta em algumas ocasiões.

Eu nunca uso. Quer dizer, podemos utilizar, como um exemplo, para mandar alguma carta para um jovem porque é legal... Mas para assinar perdões e todas as coisas que Biden assinou com a autopen é vergonhoso.

Donald Trump

Biden diz que Trump não admite o uso da autopen e o acusa de estar incapacitado porque "é mentiroso". "Eles são mentirosos. Eles sabem, com certeza. Quer dizer, olha para a situação ótima que eles tinham aqui. E eles se deram tão mal. Eles [do governo Trump] mentiram tão consistentemente sobre quase tudo o que estão fazendo. A melhor coisa que podem fazer é tentar mudar o foco e focar em outra coisa. E acho que [a investigação] é por isso", disse, em julho ao The New York Times.