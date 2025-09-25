Topo

Notícias

Ataque a tiros deixa 2 alunos mortos e 3 pessoas feridas em escola no CE

Escola Professor Luis Felipe, em Sobral (CE), onde alunos foram mortos a tiros - Reprodução
Escola Professor Luis Felipe, em Sobral (CE), onde alunos foram mortos a tiros Imagem: Reprodução
e Mariana Durães
do UOL

Colunista do UOL, em Maceió, e Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 11h41Atualizada em 25/09/2025 12h12

Dois alunos foram mortos e três pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, na manhã de hoje. Informação foi confirmada pelo governo do estado. Não há detalhes sobre autoria ou motivação.

O que aconteceu

Adolescentes estavam no pátio da escola, no intervalo entra aulas, quando ataque ocorreu. O caso foi na Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. Idades e nomes das vítimas não foram divulgados. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.

Os feridos, também não identificados, foram levados a unidades de saúde da região. O Samu prestou os primeiros socorros, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Suspeitos chegaram efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento. PM e Polícia Civil do Estado foram acionadas e estão no local.

Aulas foram suspensas nesta sexta-feira, informou a Seduc (Secretaria da Educação do Ceará). Pasta lamentou o caso e disse que alunos foram liberados das atividades. "A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", diz a nota.

Até o momento, ninguém foi preso. A motivação e autoria do crime ainda não foi esclarecida.

Governador do Ceará lamentou o caso e demonstrou 'profundo pesar' e 'indignação'. "Fato gravíssimo e intolerável. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", disse Elmano de Freitas (PT). Ele afirmou que pediu o envio de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos.

O UOL procurou a secretaria Estadual de Educação e a secretaria municipal de Saúde para mais detalhes da ocorrência. O texto será atualizado assim que houver resposta.

Em atualização, volte em instantes

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Postos, motéis e franquias: onde o PCC lava dinheiro, segundo a Receita

Pai do capitão de avião da Air India que caiu matando 260 pessoas diz que investigadores insinuaram que filho cortou combustível

EUA vendem 724,5 mil t de soja da safra 2025/26, aponta USDA

Câmara aprova projeto que transfere sede do governo para Belém na COP30

Relator chama 'Careca do INSS' de ladrão, advogado reage e confusão interrompe CPMI

Ataque a tiros deixa 2 alunos mortos e 3 pessoas feridas em escola no CE

Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos

Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest esquiando sem oxigênio adicional

ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica

Errata: BK Bank não foi alvo de busca e apreensão em operação do MP hoje