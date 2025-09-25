Ataque a tiros deixa 2 alunos mortos e 3 pessoas feridas em escola no CE

Colunista do UOL, em Maceió, e Do UOL, em São Paulo

Dois alunos foram mortos e três pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, na manhã de hoje. Informação foi confirmada pelo governo do estado. Não há detalhes sobre autoria ou motivação.

O que aconteceu

Adolescentes estavam no pátio da escola, no intervalo entra aulas, quando ataque ocorreu. O caso foi na Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. Idades e nomes das vítimas não foram divulgados. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.

Os feridos, também não identificados, foram levados a unidades de saúde da região. O Samu prestou os primeiros socorros, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Suspeitos chegaram efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento. PM e Polícia Civil do Estado foram acionadas e estão no local.

Aulas foram suspensas nesta sexta-feira, informou a Seduc (Secretaria da Educação do Ceará). Pasta lamentou o caso e disse que alunos foram liberados das atividades. "A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", diz a nota.

Até o momento, ninguém foi preso. A motivação e autoria do crime ainda não foi esclarecida.

Governador do Ceará lamentou o caso e demonstrou 'profundo pesar' e 'indignação'. "Fato gravíssimo e intolerável. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", disse Elmano de Freitas (PT). Ele afirmou que pediu o envio de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos.

O UOL procurou a secretaria Estadual de Educação e a secretaria municipal de Saúde para mais detalhes da ocorrência. O texto será atualizado assim que houver resposta.

