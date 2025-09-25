Topo

Ataque a tiros em escola do Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos, diz G1

25/09/2025 11h47

(Reuters) - Dois alunos morreram baleados e três ficaram feridos após um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, nesta quinta-feira, informou o G1.

Os estudantes mortos estavam no pátio da escola quando foram baleados e testemunhas relataram no local que os tiros foram disparados por pessoas que estavam do lado de fora da escola, segundo o G1, que mostrou imagens de correria após os disparos.

Os três alunos feridos foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles, acrescentou o G1.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará não respondeu de imediato. A Secretaria de Educação do Estado confirmou o ataque, mas não tinha mais informações disponíveis no momento.

