Assessor econômico da Casa Branca cita enorme progresso nas negociações comerciais entre China e EUA

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos fizeram um enorme progresso nas negociações comerciais com a China nos últimos meses, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, estão discutindo uma série de assuntos, incluindo as compras chinesas das exportações de petróleo da Rússia, disse Hassett em uma entrevista à Fox Business Network. Washington destacou a China e a Índia como contribuintes para a guerra Rússia-Ucrânia devido às suas compras de petróleo de Moscou.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, estão conversando com seus homólogos chineses praticamente todos os dias. "Sinto que, em comparação com alguns meses atrás, fizemos um enorme progresso", disse Hassett.

Hassett disse que há muitos itens na mesa nas negociações comerciais, acrescentando que "nos preocupamos muito com o fato de a China ter parado de comprar nossos produtos agrícolas".

"Estamos em uma negociação produtiva e esperamos fazer muito progresso entre agora e, digamos, o Dia de Ação de Graças", disse ele ao programa "Mornings with Maria", da emissora Fox Business.

(Reportagem de Maiya Keidan e Doina Chiacu)