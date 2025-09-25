Topo

Notícias

Assessor econômico da Casa Branca cita enorme progresso nas negociações comerciais entre China e EUA

25/09/2025 10h42

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos fizeram um enorme progresso nas negociações comerciais com a China nos últimos meses, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, estão discutindo uma série de assuntos, incluindo as compras chinesas das exportações de petróleo da Rússia, disse Hassett em uma entrevista à Fox Business Network. Washington destacou a China e a Índia como contribuintes para a guerra Rússia-Ucrânia devido às suas compras de petróleo de Moscou.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, estão conversando com seus homólogos chineses praticamente todos os dias. "Sinto que, em comparação com alguns meses atrás, fizemos um enorme progresso", disse Hassett.

Hassett disse que há muitos itens na mesa nas negociações comerciais, acrescentando que "nos preocupamos muito com o fato de a China ter parado de comprar nossos produtos agrícolas".

"Estamos em uma negociação produtiva e esperamos fazer muito progresso entre agora e, digamos, o Dia de Ação de Graças", disse ele ao programa "Mornings with Maria", da emissora Fox Business.

(Reportagem de Maiya Keidan e Doina Chiacu)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

CPI do INSS pede prisão e quebra de sigilos do advogado Nelson Wilians

Frase atribuída a Paulo Guedes sobre caminhões-pipa é montagem

Polícia de SP indicia mais três em caso de estudante trans da Unesp

Nova meta climática da China "está muito aquém", diz UE

Anec reduz previsão de embarque de soja e farelo e eleva as de milho em setembro

Otan diz que membros podem atacar aeronaves russas que entram no espaço da aliança quando necessário

Asteroide foi rastreado na França graças à ciência participativa

Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos

Avião que caiu no Pantanal voava fora do horário permitido, diz polícia

Itália e Espanha enviam navios da Marinha para ajudar flotilha de assistência a Gaza

Itália vai enviar segundo navio para proteger flotilha humanitária para Gaza