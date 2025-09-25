MP apreendeu quase R$ 900 mil em espécie em operação contra o PCC em SP

Foram apreendidos R$ 872 mil em espécie, 20 celulares e cinco computadores até 11h de hoje durante a operação do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal, que tem como alvo o esquema do PCC nos setores de combustíveis e de jogos de azar.

O que aconteceu

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Segundo o MPSP, as apreensões foram realizadas nas cidades de São Paulo (19 mandados), Santo André (2 mandados), Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Uma pessoa foi presa em flagrante. Apesar de não haver mandado de prisão na operação de hoje, a prisão foi efetuada após ser encontrada uma arma em um dos endereços investigados. O nome da pessoa presa não foi divulgado pelas autoridades.

Dinheiro, celulares, HDs e outros materiais foram apreendidos. No último balanço, constava que foram confiscados pelas forças de segurança R$ 872.840, 20 celulares, cinco computadores, dez HDs, 114 documentos, uma arma e 398 munições.

Grupo criminoso alvo da operação de hoje tem relação com o PCC. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio Oliveira Costa, afirmou que o grupo investigado "tinha os mais diversos tipos de relação com conhecidos" do PCC, inclusive frequentavam a residência de algumas de suas lideranças que já foram mortas. "Além disso, já identificamos a participação de empresas controladas por esse grupo que recebiam volumes absurdos de depósitos em dinheiro espécie, muito provavelmente do crime organizado."

Operação Spare

Operação Spare busca suspeitos de envolvimento com venda de combustível adulterado e exploração de jogos de azar. Novos alvos têm ligação com investigados da Operação Carbono Oculto e são suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias.

Os mandados são para endereços ligados a Flávio Silvério Siqueira, empresário do ramo de combustíveis. Os bairros de Pinheiros, Vila Mariana, Vila Olímpia e Cerqueira César são alguns dos que têm mandados cumpridos. Há buscas na avenida Paulista e rua Augusta.

Crime foi descoberto após maquininhas de cartão ligadas a um posto serem encontradas em casas de jogos de azar no litoral paulista. Na ocasião, os donos do estabelecimento afirmaram que desconheciam a conta que recebia os valores.

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a fintech BK Bank. Investigadores descobriram que o mesmo número de abertura de conta da BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

A fintech usada para lavar o dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a operação de hoje é um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto. "O elo [entre as operações] é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema", disse o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em entrevista coletiva hoje.

As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. Além de lavar dinheiro nos jogos de azar, redes de motéis também seriam usadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. Ao menos onze estabelecimentos da rede hoteleira foram identificados pelo MPSP como envolvidos no esquema.

Extensa rede de postos de combustíveis é usada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A Receita Federal identificou ao menos 267 postos ainda ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais - o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor. Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.

O UOL busca a defesa Flávio Silvério Siqueira. O BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que hoje "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa." O escritório Fernando José da Costa Advogados, responsável pela defesa do BK Bank, ressalta que a fintech é regulada e autorizada pelo Banco Central do Brasil, não possuindo qualquer relação com o crime organizado ou com as pessoas apontadas como investigadas.

Motéis foram usados para lavar dinheiro

Grupo criminosos também operava lojas de franquias, motéis e empreendimentos na construção civil. Mais de 60 motéis foram identificados, a maioria em nome de "laranjas", com movimentação de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024.

Esses estabelecimentos contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios, com distribuição de R$ 45 milhões em lucros e dividendos. Um dos motéis chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada. Restaurantes localizados nos motéis, com CNPJs próprios, também integravam o esquema - um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$ 6,8 milhões entre 2022 e 2023.

Donos de franquias são investigados. Durante as fiscalizações, foram identificados 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos relacionados a uma mesma franquia, todos em nome de alvos da operação.

Embora operacionais, essas empresas apresentavam indícios de lavagem de dinheiro. Entre 2020 e 2024, movimentaram cerca de R$ 1 bilhão, mas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais. No mesmo período, recolheram R$ 25 milhões em tributos federais (2,5% da sua movimentação financeira no mesmo período) e distribuíram R$ 88 milhões em lucros e dividendos.