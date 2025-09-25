Topo

Anec reduz previsão de embarque de soja e farelo e eleva as de milho em setembro

25/09/2025 10h44

São Paulo, 25 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) ajustou para baixo as estimativas de exportação de soja em grão e farelo de soja e reviu para cima os embarques externos de milho em setembro em comparação com as estimativas da semana passada. Para a soja em grão, a projeção passou de intervalo entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de toneladas na semana passada para 7,15 milhões de toneladas agora. O volume segue, ainda, abaixo dos 8,12 milhões de toneladas embarcadas em agosto deste ano. Em igual mês de 2024, os embarques da oleaginosa somaram 5,161 milhões de toneladas.No milho, a Anec passou a prever embarques de 7,2 milhões a 8,01 milhões de toneladas em setembro, valor acima do projetado na semana passada, quando chegou a 6,20 milhões a 8,03 milhões de toneladas. Em agosto, as exportações do grão alcançaram 7,311 milhões de toneladas. Em igual mês de 2024, o País havia exportado 6,56 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a estimativa saiu de 2,18 milhões de toneladas para 2,09 milhões de toneladas, queda de 4,13% sobre a semana anterior. No mês passado, os embarques totalizaram 1,97 milhão de toneladas e, em setembro de 2024, o País exportou 1,62 milhão de toneladas.O line-up dos portos para a semana de 21 a 27 de setembro indica embarques de 1,54 milhão de toneladas de soja, 10,98% menos ante o 1,73 milhão de toneladas embarcadas na semana anterior (14 a 20 de setembro).Os embarques ocorreram principalmente pelos Portos de Santos (433.150 toneladas), Rio Grande (407.743 toneladas), São Luís/Itaqui (270.935 t) e Paranaguá (203.789 t).Para o milho, estão programadas exportações de 2,187 milhões de toneladas, alta de 10,62% sobre 1,977 milhão de toneladas da semana anterior, com embarques liderados por Santos (671.628 toneladas), Barcarena (390.921 t), Paranaguá (338.234 t) e São Luís/Itaqui (191.387 t).O farelo de soja deve atingir 526.312 toneladas, queda de 10,63% em relação às 588.927 toneladas da semana anterior, com Santos (218.277 t), Paranaguá (181.768 t) e Rio Grande (89.500 t), atendendo aos maiores volumes.No acumulado de janeiro a setembro, considerando as projeções para o mês, o Brasil deve atingir 95,034 milhões de toneladas de soja exportadas; 17,417 milhões de toneladas de farelo de soja e entre 24,141 milhões e 24,955 milhões de toneladas de milho. O volume total de produtos (soja, farelo, milho e trigo) pode chegar a algo entre 138,065 milhões e 138,879 milhões de toneladas no período.O total de exportações em setembro deve atingir algo entre 16,451 milhões e 17,265 milhões de toneladas. Em setembro de 2024, as exportações totais do complexo soja atingiram 13,35 milhões de toneladas.

