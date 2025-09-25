Ambipar obtém da Justiça do RJ proteção contra vencimentos antecipados de dívida

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar obteve da Justiça do Rio de Janeiro medida cautelar que impede a cobrança de vencimentos antecipados de dívida em meio a uma disputa com o Deutsche Bank que passou a exigir garantias adicionais para empréstimos acertados pela companhia com o banco.

Segundo despacho da decisão da 3ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro obtido pela Reuters, o valor de dívida seria de US$550 milhões, considerando vinculação a contratos de swap.

A cobrança do Deutsche Bank de garantias adicionais para "green bonds" do grupo, que segundo a Ambipar "não têm qualquer respaldo contratual", tem gerado risco "iminente e concreto" para a empresa, uma vez que "algumas instituições financeiras" já teriam notificado o grupo para declarar vencimento antecipado de obrigações de dívida.

A Ambipar afirmou no pedido à Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu a medida cautelar com efeito de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, que corre o risco de se ver diante de um "rombo financeiro de mais de R$10 bilhões".

"Ocorre que praticamente todos os contratos financeiros do grupo Ambipar conteriam cláusulas de vencimento cruzado (cross-default)...o que acarretaria um gravíssimo risco de insolvência imediata para o grupo", afirmou o grupo no pedido feito à Justiça carioca.

Em fato relevante nesta manhã, a Ambipar afirmou que o objetivo da medida cautelar é "propiciar a continuidade das atividades empresariais do grupo e viabilizar a proteção a seus ativos, enquanto se busca junto aos credores uma alternativa viável para o adequado equacionamento de seus compromissos financeiros".

