Ambipar entra com ação de tutela cautelar contra credores

A Ambipar Participações e Empreendimentos e a Environmental ESG Participações informaram que ajuizaram na quarta-feira, 24, em conjunto com suas afiliadas, ação de tutela cautelar em caráter antecedente, cujos pedidos liminares foram concedidos integralmente nesta data.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a tutela cautelar foi ajuizada em decorrência de operação recente com derivativos envolvendo os Green Bonds emitidos pelo Grupo Ambipar e que geraram consequências financeiras negativas devido à variação na cotação e na negociação de seus valores mobiliários.

"O objetivo da medida cautelar é propiciar a continuidade das atividades empresariais do Grupo Ambipar e viabilizar a proteção a seus ativos, enquanto se busca junto aos credores uma alternativa viável para o adequado equacionamento de seus compromissos financeiros", diz a empresa.

Segundo a Ambipar, a medida concedida tem por objeto, entre outras providências, suspender liminarmente os efeitos de toda e qualquer cláusula contratual que imponha o vencimento antecipado das dívidas do Grupo Ambipar e partes relacionadas, bem como a exigibilidade de todas as obrigações relativas aos respectivos instrumentos contratuais.

"O Grupo Ambipar continua empenhado em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus investidores", diz.

A empresa ressalta que mantém suas operações e segue oferecendo "serviços de excelência, com segurança, eficiência e confiabilidade" em todos os seus segmentos.