Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em jogo de exibição em Miami

25/09/2025 23h05

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, e o jovem brasileiro João Fonseca podem se enfrentar pela primeira vez em uma partida amistosa marcada para o dia 8 de dezembro em Miami, na Flórida. 

O duelo entre Alcaraz, de 22 anos, e Fonseca, de 19, será o destaque do Miami Invitational, o primeiro evento de tênis realizado no LoanDepot Park (com capacidade para 37.000 pessoas), casa dos Marlins, time da Major League Baseball. 

O evento também contará com um confronto entre a tenista local Amanda Anisimova, vice-campeã do US Open neste mês, e a britânica Emma Raducanu, de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira (25) pelos Marlins.

As partidas serão disputadas em melhor de três sets, com o set final, se necessário, sendo disputado em um super tiebreak de 10 pontos. 

"Adoro jogar em Miami. Os fãs sempre trazem uma energia incrível", disse Alcaraz no comunicado. "Estou muito feliz por entrar em quadra neste primeiro evento no LoanDepot Park, ao lado de João, Amanda e Emma". 

"Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no LoanDepot Park será épico", antecipou João Fonseca. "Os fãs de Miami, especialmente a comunidade brasileira, tornarão esta noite realmente especial". 

Alcaraz, atual líder do circuito com seis títulos de Grand Slam, e Fonseca, considerado por muitos uma futura estrela, se encontraram na semana passada na Laver Cup, mas não se cruzaram em nenhuma das partidas entre a equipe europeia e a do Resto do Mundo, que saiu vitoriosa do torneio em São Francisco, na Califórnia.

Alcaraz e João Fonseca vão se enfrentar em jogo de exibição em Miami

