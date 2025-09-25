Briga na CPMI do INSS: 'Eu daria voz de prisão', diz senadora Soraya

A hostilidade e o desrespeito ao devido processo legal marcam a CPMI do INSS, avalia a senadora e advogada Soraya Thronicke (Podemos) no UOL News, do Canal UOL. A comissão investiga descontos ilegais em benefícios.

O deputado Alberto Gaspar (União), relator da CPMI disse que o Careca do INSS é o "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas do Brasil". Foi esse comentário que deu início à confusão na sessão no Senado. A discussão entre o deputado federal Zé Trovão (PL) e o advogado do "Careca do INSS" suspendeu a sessão.

Eu como advogada, eu me sinto muito mal em relação a todo esse desrespeito que não acontece conosco sequer em nenhum tribunal de nenhuma instância desse país. Mas aqui o ambiente está muito hostil. Fala-se muito em direitos humanos, respeito ao devido processo legal, ao direito de ampla defesa, para uns. Mas a gente percebe que tem muita gente aqui que trabalha com uma seletividade incrível.

Soraya Thronicke

Então, por mais crimes que tenham cometido, estão sendo investigados, estão passando pelo curso, pelo procedimento normal de um processo e ainda não tiveram sequer o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Tudo tem que ser respeitado, mas nós julgamos os fatos. Então, adjetivar as pessoas não é um ato técnico, de nenhum juiz, de nenhum promotor.

Soraya Thronicke

Para Soraya, o abuso de autoridade também preocupa, especialmente quando advogados não são orientados e parlamentares ignoram suas assessorias.

Prejudica, porque tira a nossa credibilidade. Não são todos os parlamentares que têm formação jurídica, eu entendo, mas, apesar de tudo, as assessorias estão aqui para orientar os parlamentares, os próprios advogados sequer são orientados da forma como eles podem agir. Então tá tendo também abuso de autoridade por parte de parlamentares daqui, que o advogado, se fosse eu, daria voz de prisão pro parlamentar desse.

Soraya Thronicke

