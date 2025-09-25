Topo

Ações europeias atingem mínima de três semanas sob pressão de tecnologia médica por investigações de importação dos EUA

25/09/2025 13h42

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov

(Reuters) - As ações europeias recuaram nesta quinta-feira sobre pressão do setor de tecnologia médica depois que os Estados Unidos lançaram novas investigações de importação, enquanto investidores avaliavam comentários das autoridades do Federal Reserve e dados econômicos em busca de pistas sobre o próximo movimento do banco central.

O índice pan-europeu STOXX 600 terminou em queda de 0,7%, tendo atingido seu nível mais baixo em três semanas mais cedo na sessão.

As ações do setor de saúde tiveram o pior desempenho setorial, com queda de 1,9%. A empresa alemã de tecnologia médica Siemens Healthineers caiu 3,4% depois que o Departamento de Comércio dos EUA disse que abriu novas investigações de segurança nacional sobre a importação de equipamentos de proteção individual, itens médicos, robótica e maquinário industrial.

A fabricante dinamarquesa de equipamentos médicos Coloplast e a empresa holandesa de tecnologia médica Philips também recuaram mais de 3% cada.

Construção e materiais também estiveram entre os subsetores com maior declínio, com queda de 1,5%, enquanto bens e serviços industriais caíram 0,8%.

Enquanto o Federal Reserve realizou seu primeiro corte de juros do ano, o Banco Central Europeu e o banco central da Suíça mantiveram os juros.

Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, expressou cautela quanto ao afrouxamento da política monetária muito rapidamente, citando riscos de inflação.

Os mercados reduziram as expectativas de um corte de 25 pontos-base nos juros na reunião de outubro do Fed, depois que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram menos do que o esperado nos Estados Unidos.

O foco dos investidores agora se volta para a divulgação, na sexta-feira, do índice de preços PCE - o indicador de inflação preferido do Fed - que pode moldar as expectativas para a trajetória futura das taxas de juros.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,39%, a 9.213,98 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,56%, a 23.534,83 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,41%, a 7.795,42 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,43%, a 42.242,49 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,27%, a 15.153,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 ficou estável, a 7.914,52 pontos.

Notícias

