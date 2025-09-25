Ações da China sobem com ganhos de IA
Por Jiaxing Li
HONG KONG (Reuters) - O mercado acionário chinês subiu nesta quinta-feira, liderado por papéis de IA e de chips, enquanto as ações de tecnologia listadas em Hong Kong avançaram para uma semana recorde, uma vez que os investidores permaneceram concentrados nas tendências do setor antes de feriados.
No fechamento, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,6%, avançando para um ganho semanal de 2%, enquanto o índice de Xangai teve variação negativa de 0,01% e deve registrar avanço de 0,9% na semana. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,13%.
"Continuamos com nossa visão de um mercado em alta estável e gradual e mantemos nosso foco em temas de tecnologia", disseram analistas da Topsperity Securities, acrescentando que as tendências do setor continuarão a ser o fator determinante para a direção do mercado no curto prazo.
As negociações podem ser leves, dada a atual calmaria após a reunião do Federal Reserve, o telefonema dos líderes da China e dos Estados Unidos e antes dos feriados do Dia Nacional e do meio do outono na próxima semana, acrescentaram.
Os investidores também ficarão atentos às negociações técnicas desta quinta-feira entre autoridades norte-americanas e chinesas no Tesouro dos EUA, com foco em questões comerciais e econômicas, informou a Reuters.
. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,27%, a 45.754 pontos.
. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,13%, a 26.484 pontos.
. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,01%, a 3.853 pontos.
. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,60%, a 4.593 pontos.
. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,03%, a 3.471 pontos.
. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,66%, a 26.023 pontos.
. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,39%, a 4.273 pontos.
. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,10%, a 8.773 pontos.