Acionistas da Saipem aprovam fusão com norueguesa Subsea7

MILÃO (Reuters) - Os acionistas da italiana Saipem aprovaram nesta quinta-feira o plano de fusão com a rival norueguesa Subsea7, abrindo caminho para a criação de uma empresa líder global em serviços de energia offshore.

Todos os investidores presentes na reunião, que representavam 62,15% do capital acionário com direito a voto, apoiaram a união anunciada no início deste ano.

O grupo, que passará a se chamar Saipem7, terá uma carteira de pedidos de 43 bilhões de euros, uma receita de cerca de 21 bilhões de euros e um lucro base de mais de 2 bilhões de euros (US$2,4 bilhões), informaram as duas empresas no início deste ano.

(Reportagem de Francesca Landini)