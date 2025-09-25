Daniela Lima: Aceno de Trump a Lula acendeu alerta em Bolsonaro

O gesto de Donald Trump ao presidente Lula durante a Assembleia Geral da ONU mexeu com o cálculo político de Jair Bolsonaro (PL), afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O aceno inesperado, articulado nos bastidores, foi lido como sinal de reposicionamento dos EUA e elevou a pressão no entorno de Bolsonaro, que enfrenta dilemas entre endurecer o discurso ou buscar pragmatismo no Congresso diante de investigações e sanções.

O que acendeu um alerta maior no ex-presidente Jair Bolsonaro foi esse aceno que Trump fez a Lula. As costuras estão acontecendo mesmo para botar esse encontro de pé. O formato ainda não está definido e não está descartada uma reunião presencial.

Quando há esse aceno, que foi lido pelo setor produtivo e pela política como a abertura pelo menos de uma fresta para negociações ocorrerem em novas bases, fica meio sem dente a ameaça com o relator do processo do Bolsonaro no Supremo [Alexandre de Moraes] já punido pela Lei Magnitsky.

Vão fazer o quê? O resto do Supremo, em especial da Primeira Turma, já está preparado e esperando também novas sanções. A quantidade de cartas que teria a mão para poder pressionar a Suprema Corte, está se esgotando. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela avalia que o bolsonarismo está dividido entre apostar em negociações no Congresso e manter o discurso para animar a base radical, com Bolsonaro optando pelo pragmatismo.

Neste momento, o bolsonarismo está tendo de fazer uma escolha entre o pragmatismo, que é possível fazer via Congresso, e a política, com o discurso para manter aquecida a base mais radical de seus apoiadores. Segundo a apuração da Mônica Bergamo [colunista da Folha de S.Paulo], o ex-presidente já escolheu qual dessas duas opções ele pretende abraçar, já que neste momento é o futuro dele que está na linha.

Bolsonaro optou pelo pragmatismo, para deixar o Congresso tentar criar um ambiente para que se aprove ou a anistia, que é o plano A do PL, mas não o do centrão, ou a redução de penas, porque já poderia ajudar significativamente o ex-presidente a pelo menos não começar a cumprir a pena em regime fechado. Daniela Lima, colunista do UOL

Ela aponta resistência interna à moderação, principalmente de aliados próximos como Eduardo Bolsonaro.

Se o filho dele [Eduardo] vai ouvir, são outros quinhentos. Até aqui, ele tem se insurgido contra qualquer tipo de apelo por moderação ou pragmatismo. A ver se, chegando o recado do próprio pai, Eduardo muda um pouco de estratégia. Daniela Lima, colunista do UOL

Ficou absolutamente evidente, já naquele cenário de Assembleia Geral, a cara do Marco Rubio, nada satisfeito com o que ele estava vendo. Precisamos entender o governo americano para além de um bloco monolítico, como é no Brasil e em qualquer governo do mundo. São forças e ministros diferentes, quase vice-reis que tentam influenciar o presidente para ir em uma ou outra direção. Jamil Chade, colunista do UOL

A atuação do Eduardo tem duas reações principais nesse momento político. Há essa questão do Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Ele não foi indiciado nesse inquérito de coação com o Eduardo. Mas, na Justiça, as falas e atitudes do Eduardo estão pesando em relação ao Bolsonaro. Carla Araújo, colunista do UOL

