'Absurdo': estudiosos criticam bônus a policial que matar criminoso no RJ

A provável recriação de um bônus para policiais civis que matem criminosos no estado do Rio foi classificada como "absurda" por especialistas consultados pelo UOL. A chamada "gratificação faroeste" pode ser restabelecida após a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) aprovar texto nesse sentido na última terça-feira.

"É uma medida absurda e que vai na contramão de como trabalham as polícias pelo mundo", afirmou ex-secretário nacional de segurança pública. Segundo José Vicente Silva Filho, medidas desse tipo resultam em aumento da letalidade policial e de casos de abuso da força. "É um atraso", disse ele sobre proposta.

Especialista defende investimento em investigação e policiamento preventivo como caminhos mais efetivos. Ele citou o exemplo do estado de São Paulo que, nos últimos 25 anos, derrubou taxas de roubos e homicídio com base nessas ações. "A função da Polícia Civil é investigar e não ir para o confronto", lembrou ele.

"Iniciativas como essa tiram o foco da Polícia Civil da área de investigação", afirma especialista. Professor da Universidade Federal Rural do Rio, José Cláudio Souza Alves acredita que a lógica por trás da "gratificação faroeste" baseou diversas políticas de segurança que falharam desde a ditadura militar.

Essa lógica de que, quanto pior as coisas ficam, mais dura deve ser a resposta nunca se comprovou na prática. No fim, termina piorando tudo ainda mais e realimentando esse ciclo vicioso

José Cláudio Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural do Rio

Gratificação "perverte natureza do trabalho policial". Para Jacqueline Muniz, professora de segurança pública da Universidade Federal Fluminense, bônus aumenta chance de crimes forjados e acertos de contas por policiais e deve elevar valor de propinas negociadas pelo crime organizado com agentes corruptos.

Ministério Público Federal também questionou projeto. Em ofício enviado ontem ao governador, órgão afirma que "gratificação faroeste" favorece "incremento da letalidade policial", "representa flagrante retrocesso" e "não apresenta qualquer demonstração" de que promove o direito à segurança, entre outros problemas.

As políticas públicas de segurança pública devem ser encaradas da mesma forma que as políticas relativas a outros direitos - como saúde e educação -, e o êxito das políticas deve ser medido por dados e índices, cujas evidências oferecem elementos para avaliar o êxito na política adotada

Ministério Público Federal, em ofício ao governador Cláudio Castro (PL-RJ)

Procurados, o Governo do Estado e a Polícia Civil do Rio não retornaram. O espaço segue aberto a manifestações. A legislação brasileira em vigor hoje não prevê que policiais matem criminosos — mas sim que prendam. Pela lei, agentes só podem atirar para matar em duas situações específicas: para se defender ou defender outra pessoa.

Proposta premia "neutralização" de criminosos

Texto aprovado prevê bônus de até 150% nos vencimentos para situações do tipo. Além das mortes, policiais também poderão ser premiados em caso de apreensão de armas de grande calibre ou de uso restrito em operações policiais. Entre 1995 e 1998, uma medida semelhante dobrou a letalidade policial no Rio.

Gratificação marcou auge no número de mortes causadas pela violência no Rio. Em 1992, o estado registrou 61,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Dois anos depois, com o bônus, o indicador foi a 64 mortes — caindo para 45,4 em 1998, quando a premiação foi extinta. Os dados oficiais são do Instituto de Segurança Pública.

Em 1995, estado registrou 8.638 mortes causadas por violência. Esse número nunca mais se repetiu e apresentou tendência de queda desde então, apesar de altas pontuais ao longo do tempo. Em 2024, 3.809 pessoas morreram em decorrência da violência no Rio. Até agosto de 2025, foram 2.507 mortes registradas.

Medida de "valorização" é estímulo que "incentiva" policiais, diz deputado estadual. Para Marcelo Dino (União), um dos autores da emenda que incorporou a gratificação ao texto, "cada operação, cada confronto, é uma batalha em defesa do povo" e "valorizar a polícia é valorizar a vida dos cidadãos de bem".

Crise de segurança no Rio se agravou nos últimos dias. Na quinta (18), um bando de homens armados invadiu o Hospital Municipal Pedro II, na zona oeste da capital, em busca de um paciente internado. Antes disso, no dia 3, uma operação prendeu o deputado estadual TH Joias (MDB), por suspeita de ligação com o tráfico.

Para sair do papel, bônus depende agora de aval do governador. Cláudio Castro (PL) tem 15 dias para sancionar ou vetar a proposta. Caso haja veto, ele será submetido à Alerj que, em uma votação em plenário, deve decidir se aceita ou não a derrubada do texto. Na terça, "gratificação faroeste" passou por 47 a 15.