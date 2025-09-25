Abraço Lula-Trump melhora clima no país, mas governo ainda teme 'emboscada'

O encontro (encenado?) e o abraço (espontâneo?) entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU mudaram o clima político no Brasil e geraram expectativa sobre a reunião entre os colegas para finalmente tratar de tarifaços e sanções.

Mas membros do governo ainda temem que a negociação termine em uma "emboscada" contra Lula —ou no mínimo em um anticlímax, informa Jamil Chade.

Enquanto isso, a colunista Daniela Lima conversou com um ministro do STF que elogiou a postura de Lula nas Nações Unidas e garantiu que ela, além das manifestações populares do fim de semana, ajudou a enterrar a PEC da Blindagem. Esse magistrado, relata Daniela, ainda vê com cuidado a necessidade de o tribunal tratar do tema da anistia, mas já comemora o destravamento das negociações comerciais com os EUA. E diz que que a semana em Brasília "termina melhor do que começou".

A propósito do clima em Brasília, o colunista Josias de Souza defende a tese que o conflito entre Hugo Motta (PR-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, deve ser mantido, pois ele é favorável aos interesses nacionais.

E Reinaldo Azevedo, analisando os números de pesquisa do respeitado Ipespe, afirma que Lula deveria agradecer aos seus inimigos —e do país— pela melhora em sua popularidade, que lhe dá algum fôlego eleitoral. Para Reinaldo, a sondagem também mostra uma esquerda legalista e uma direita golpista.

Finalmente, a colunista Letícia Casado apurou que Lula se valeu, em seu discurso de abertura da Assembleia Geral, de informações da reunião que teve em 13 de agosto com o cientista social Steven Levitsky, autor do já clássico livro "Como as Democracias Morrem". Segundo um interlocutor, o presidente ficou impressionado com a ideia de que hoje as democracias não sucumbem apenas a golpes de força, mas também caem pela lenta erosão de seus alicerces.

Jamil Chade: Após encontro encenado com Trump, governo ainda vê risco de efeito Zelensky

Daniela Lima: STF vê 'luz', elogia Lula e retoma debate interno sobre penas a golpistas

Daniela Lima: Aceno de Trump a Lula acendeu alerta em Bolsonaro

Daniela Lima: Senado tem 'Superquarta', expõe Câmara e reinaugura dissenso entre Casas

Mônica Bergamo: Aprovação do STF sobe após julgamento de Bolsonaro, enquanto Câmara perde apoio

Reinaldo Azevedo: Pesquisa mostra por que Lula tem de ser grato a seus inimigos e aos do país

Reinaldo Azevedo: Pesquisa: esquerda legalista, direita golpista e ricos burros e arruaceiros

Letícia Casado: Lula usou na ONU dados de reunião com autor de 'Como as Democracias Morrem'

Josias de Souza: Conflito entre Câmara e Senado tornou-se a prioridade nacional

Leonardo Sakamoto: Deputados queriam que Alcolumbre fosse burro e ignorasse as ruas e as redes

Leonardo Sakamoto: Eduardo Bolsonaro sugere Tarcísio desconectado e defende PEC da Blindagem

