Abbas rejeita participação do Hamas no governo palestino
O líder palestino Mahmud Abbas afirmou nesta quinta-feira (25) na ONU que o Hamas não teria nenhum papel na futura governança palestina e condenou o ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.
"O Hamas não desempenhará nenhum papel na governança. O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", declarou Abbas em uma mensagem de vídeo à Assembleia Geral da ONU.
