Topo

Notícias

Abbas rejeita participação do Hamas no governo palestino

25/09/2025 10h51

O líder palestino Mahmud Abbas afirmou nesta quinta-feira (25) na ONU que o Hamas não teria nenhum papel na futura governança palestina e condenou o ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023. 

"O Hamas não desempenhará nenhum papel na governança. O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", declarou Abbas em uma mensagem de vídeo à Assembleia Geral da ONU.

sct/gw/aha/dga/mel/jc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Deputado chama Careca do INSS de 'autor de maior roubo', e defesa se exalta

Alpinista polonês é o primeiro a descer o Everest esquiando sem oxigênio adicional

ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença crônica, diz entidade médica

Errata: BK Bank não foi alvo de busca e apreensão em operação do MP hoje

Movimento conservador de Charlie Kirk continua nas universidades sem seu fundador

Autoridades russas devem parar a guerra ou procurar 'abrigos antiaéreos', diz Zelensky

Clima de 'invernico' derruba temperatura em SP; veja até quando vai o frio

Sinner vence Cilic e avança no ATP de Pequim

Casa Branca pede planos de demissão em massa antes de possível paralisação do governo

PCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, aponta investigação

Abbas rejeita participação do Hamas no governo palestino