Quando o assunto é preço de carros usados, o mercado não gosta de quebrar a barreira dos R$ 100 mil. Até parece que um carro que custa R$ 99 mil seja muito melhor do que outro semelhante que custa R$ 101 mil.

Seguindo essa lógica, resolvi listar sedãs médios que não ultrapassem essa barreira psicológica, portanto são modelos que tem valor de tabela Fipe de no máximo R$ 99 mil. São sete opções, todas acima de 2017 - e com um bônus no final, que você vai entender os motivos.

Honda Civic Sport 2017 Imagem: Divulgação

Honda Civic Sport 2017

Muitos consideram a 10ª geração do Civic como a melhor que tivemos. Ela teve início no modelo 2017, com um visual marcante que continua sendo objeto de desejo pelos apaixonados por sedãs.

É também uma geração que consegue sustentar seu valor do mercado de usados devido a sua baixa desvalorização. Praticamente todos os Civic G10 passam dos R$ 100 mil, com exceção da versão Sport 2017, que tem tabela Fipe de R$ 98 mil.

Apesar de ser a versão mais simples, tem pacote completo de equipamentos de conforto e segurança e fica devendo apenas uma multimídia com espelhamento de celular. O motor é o 2.0 flex, de aspiração natural, e o câmbio é automático do tipo CVT. Essa mesma versão também poderia vir com câmbio manual e tem tabela Fipe de R$ 96,5 mil

Hyundai Elantra 2017 Imagem: Divulgação

Hyundai Elantra Special Edition 2018

Um ano mais novo que o Civic, mas igualmente bem equipado, temos o Hyundai Elantra como opção, que inclusive é bem mais barato. Ele saiu de linha no nosso mercado, com o modelo 2018, que tem tabela Fipe de R$ 85,5 mil para a versão Special Edition.

Além do preço mais em conta, tem multimídia mais completa, com espelhamento de celular, mas infelizmente perdeu os airbags laterais e de cortina. Já o conjunto mecânico conta com o potente motor 2.0 flex, de aspiração natural, e câmbio automático de seis marchas, exatamente o mesmo conjunto que equipou o Creta até o ano passado.

Corolla XEi 2018 Imagem: Fotos: Toyota | Divulgação

Toyota Corolla XEi 2018

O campeão dos sedãs médios no mercado de novos também vai muito bem entre os usados, sendo o sexto modelo mais comercializado no ranking geral, perdendo apenas para modelos de entrada como VW Gol, Fiat Palio e Uno, Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

Assim como o Civic, também sustenta valor no mercado mesmo com o passar dos anos. Para essa lista, a versão intermediária XEi 2018 tem tabela Fipe de R$ 98,7, quase o mesmo valor do Civic de entrada um ano mais velho, portanto leva vantagem nesse ponto.

Inclusive, 2018 é dos melhores anos para comprar o Corolla, pois foi aqui que ele finalmente recebeu os importantes controles de estabilidade e tração, além dos sete airbags em todas as versões. A versão XEi conta com motor 2.0 flex, de aspiração natural, e câmbio automático do tipo CVT.

VW Jetta 2019 Imagem: Divulgação

VW Jetta Comfortline 2019

Um ano mais novo que o Corolla, temos a opção do VW Jetta, o primeiro turbo da lista. O modelo 2019, apesar da idade, pertence a mesma geração do atual, contemplado unicamente com a versão esportiva GLi.

Para essa lista, separei a versão intermediária Comfortline, que tem tabela Fipe de R$ 97,9 mil no modelo 2019 e conta com motor 1.4 flex, com turbo e câmbio automático de seis marchas. É o mesmo conjunto presente em vários Volkswagens, como Nivus, Virtus e T-Cross.

Bem equipado e seguro, tem como diferencial o ótimo espaço interno, já que é dos maiores sedãs médios do nosso mercado.

Nissan Sentra Imagem: Divulgação

Nissan Sentra SL 2020

Opção interessante para quem quer gastar pouco é o Nissan Sentra. Com apenas cinco anos de uso, é possível colocar na garagem a versão SL, a mais completa, do último ano da geração anterior, que foi o modelo 2020. Tem tabela Fipe de R$ 86,5 mil e só perde para o Elantra como o mais barato dessa lista, porém é dois anos mais novo que ele.

Como o Sentra ficou fora do nosso mercado nos modelos 2021 e 2022, não temos nada próximo do teto de R$ 99 mil sugerido nessa lista, já que o modelo 2023 encosta nos R$ 120 mil. Sendo assim, tem que ser o SL 2020 mesmo, que conta com motor 2.0 flex, de aspiração natural, e câmbio automático do tipo CVT.

A boa notícia é que ele é extremamente bem equipado, provavelmente o mais completo de todos aqui. A má notícia é que vendeu pouco nos últimos anos, boa parte foi parar nas mãos das locadoras, portanto não é fácil encontrar algum em bom estado.

Cruze Imagem: Foto: Chevrolet | Divulgação

Chevrolet Cruze LT 2021

Presente até pouco tempo no nosso mercado, o Cruze saiu de linha deixando saudades, já que marcou o fim da Chevrolet na categoria dos sedãs médios - onde ela brilhou por décadas com modelos marcantes como Monza e Vectra.

No mercado de usados, o Cruze sedã não tem a mesma liquidez que dos japoneses Civic e Corolla, tanto que tem desvalorização mais alta. A vantagem é poder levar um modelo bem mais novo, pagando o mesmo.

Com tabela Fipe de R$ 97 mil temos a versão LT 2021, que apesar de ser a porta de entrada do modelo, é bem recheada de equipamento e ainda conta com motor turbo, em configuração semelhante a do Jetta: motor 1.4 flex, com turbo e câmbio automático de seis marchas.

Kia Cerato 2.0 2020 Imagem: Redação

Kia Cerato SX 2022

Completamente esquecido no mercado de usados, temos o Kia Cerato, que teve fim melancólico em seus últimos anos. É raro ver um nas ruas, mesmo sendo um carro excelente.

A última geração teve apenas dois anos-modelos, 2020 e 2022. Não digitei errado: nós realmente não tivemos um 'modelo 2021' para o Cerato.

São duas versões, a EX e SX, e todas tem valores de mercado muito próximos. Mas atenção: é mais vantajoso levar a mais completa, SX, que vem bem mais recheada de equipamentos. Para o modelo 2022, essa versão tem tabela Fipe de R$ 92,5 mil, ou seja, outro com boa relação custo/benefício.

Conta com o mesmo motor e câmbio do Elantra, portanto o 2.0 flex, de aspiração natural e câmbio automático de seis marchas.

Caoa Chery Arrizo 6 Pro Imagem: Divulgação

Bônus: Chery Arrizo 6 Pro 2022

Vou fechar a lista com o Chery Arrizo 6 Pro, o único que passa a barreira dos R$ 100 mil, e portanto deveria ficar fora da relação. Mas é só um pouquinho, já que tem tabela Fipe de R$ 100,7 mil para o modelo 2022.

Esse foi o primeiro ano dessa interessante versão, bem recheada de equipamentos e com o motor 1.5 turbo flex, com câmbio automático do tipo CVT. O visual também agrada, mas o mesmo não podemos dizer da sua liquidez no mercado, já que também é um modelo bem esquecido. Levando isso em consideração, é provável conseguir negociar abaixo dos R$ 100 mil, algo que justifica sua presença aqui.