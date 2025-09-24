Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que seria 'um prazer' indicar o líder dos EUA, Donald Trump, ao Nobel da Paz, mas condicionou a nomeação ao fim da guerra com a Rússia.

O que aconteceu

Fala de Zelensky foi resposta a repórter que questionou se "Ucrânia vai nomear Trump para Nobel da Paz". "Trump tem uma chance de acabar com esta guerra. Se ele conseguir acabar, tenho absoluta certeza de que todos os ucranianos fariam isso com prazer [nomeá-lo]. Porque é uma missão inacreditável: acabar com a guerra", afirmou, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU.

O Nobel da Paz é o prêmio internacional de mais alto nível concedido a quem mais fez para "promover a irmandade entre as nações". As listas de indicados são mantidas em segredo por 50 anos e milhares de pessoas podem propor nomes: membros de governos e Parlamentos; atuais chefes de Estado; professores universitários de história, ciências sociais, direito e filosofia; e ex-vencedores do Prêmio Nobel da Paz, entre outros.

Ucraniano expressou satisfação com a mudança de postura de Trump. Norte-americano declarou que "Kiev pode vencer Moscou". "Esta declaração de Donald Trump representa uma grande mudança", disse Zelensky durante uma coletiva de imprensa, em alusão à mensagem publicada pelo chefe da Casa Branca em sua plataforma, Truth Social, após uma reunião entre os dois em Nova York.

Trump também foi perguntado sobre o interesse: "O senhor quer que o presidente Zelensky o indique para o Prêmio Nobel da Paz?", questionou o repórter. "Por que não?", respondeu o republicano.

Se Trump ganhar o prêmio, ele será o quinto presidente dos EUA a fazê-lo. Antes dele, foram Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Macron desafiou Trump

O presidente francês, Emmanuel Macron, desafiou Trump a acabar com a guerra em Gaza. O desfecho do conflito seria um incentivo para o Prêmio Nobel da Paz. Trump tem que "pressionar o governo de Israel", já que são os Estados Unidos que lhe fornecem "armas que permitem realizar a guerra em Gaza", ao contrário da França.

"Há alguém que pode fazer algo, e esse é o presidente dos Estados Unidos", afirmou Macron. O chefe de Estado francês deu entrevista à emissora francesa BFMTV, de Nova York, no dia seguinte ao seu reconhecimento de um Estado da Palestina.

Vejo um presidente americano que está comprometido, que reiterou isso esta manhã na tribuna [das Nações Unidas]: 'Quero a paz. Resolvi sete conflitos'. Que quer o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz só é possível se ele acabar com este conflito

Emmanuel Macron

Países já indicaram Trump

Israel, Paquistão e Camboja sinalizaram indicação do presidente dos EUA. Netanyahu disse que Trump "demonstrou dedicação inabalável e excepcional para promover a paz, a segurança e a estabilidade em todo o mundo".

O Paquistão disse em junho que recomendaria Trump por seu trabalho em ajudar a resolver um conflito entre aquele país e a Índia. Já o Camboja foi motivado após intervenção direta de Trump na interrupção do conflito com a Tailândia.

Quem está qualificado para ganhar?

Todas as pessoas vivas ou instituições ativas são elegíveis. O prêmio deve ir para a pessoa "que tenha feito mais ou melhor para promover a irmandade entre as nações, a abolição ou redução de Exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz", segundo o testamento do industrial sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite.

Na prática, qualquer pessoa pode receber o Prêmio Nobel da Paz. A história do prêmio mostra claramente que ele é dado a pessoas de todas as camadas da sociedade de todo o mundo

Presidente do Comitê do Prêmio da Paz, Jorgen Watne Frydnes

Os Prêmios Nobel são anunciados em outubro de cada ano. As indicações se encerram em janeiro, o que significa que as nomeações a Trump não poderiam ser consideradas este ano.

*Com AFP e DW