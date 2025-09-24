Topo

Zelenskiy diz na ONU que mundo vive corrida armamentista mais destrutiva de todos os tempos

24/09/2025 10h55

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta quarta-feira que o mundo está vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história da humanidade.

Em um discurso para o órgão de 193 membros, ele também acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de buscar continuar sua guerra, expandindo-a para além da Ucrânia.

(Reportagem de Tom Balmforth e Michelle Nichols)

