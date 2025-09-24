Presa na Itália, Zambelli depõe na Câmara e diz estar 'exilada'

A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou hoje que se considera "exilada" na Itália. Ela participou virtualmente da sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, onde responde a processo que pode cassar seu mandato.

O que aconteceu

Direto da penitenciária feminina de Rebibbia, Zambelli depôs hoje na CCJ da Câmara. A deputada é alvo de um processo que pode culminar na cassação de seu mandato, após ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Me deixa tranquila saber que em pouco tempo eu não vou mais estar presa, porque o processo foi injusto

Carla Zambelli

Apesar da versão da parlamentar, a Corte de Apelação da capital italiana manteve sua prisão preventiva durante o processo de extradição. A decisão dos juízes foi tomada no dia 28 de agosto, após três audiências, sob a justificativa de "alto risco de fuga".

Aos deputados, Zambelli negou ter financiado qualquer invasão hacker ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No depoimento, ela afirmou que levou Walter Delgatti ao então presidente Jair Bolsonaro apenas para que ele apresentasse suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas. Segundo sua versão, o objetivo era avaliar cerca de 600 urnas para verificar se havia "inteligência artificial inserida no sistema". A deputada disse que só pagou R$ 3 mil a Delgatti em um contrato de divulgação digital de R$ 10 mil, que não teria sido cumprido integralmente.

As declarações contrastam com a versão apresentada pelo hacker. Delgatti disse que Zambelli ordenou a invasão a sistemas do CNJ e orientou a criação de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou ainda que a deputada lhe garantiu assumir a responsabilidade caso fosse descoberto.

A situação de Zambelli

Presa desde 29 de julho, a parlamentar aguarda julgamento do pedido de extradição para o Brasil. Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, no episódio que envolveu a inserção de dados falsos no sistema do CNJ.

Ela sofreu outra condenação no STF, por perseguir, com uma arma em mãos, um jornalista em São Paulo. Em agosto de 2025, Zambelli também foi condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em episódio ocorrido durante a campanha eleitoral de 2022.

O processo de cassação foi encaminhado à Câmara após decisão do Supremo, que determinou a perda de seu mandato. A CCJ já ouviu Delgatti e o perito Eduardo Tagliaferro. Agora, Zambelli presta seus esclarecimentos antes da elaboração de parecer.

A deputada solicitou, em 5 de junho deste ano, uma licença de 120 dias do mandato, aprovada pela Câmara. Porém, fugiu do Brasil pouco depois de sua condenação pela invasão ao CNJ. Passou a ser procurada pela Interpol e foi presa no fim de julho, em um apartamento em Roma.

A deliberação na CCJ será usada como base para voto em plenário. Para que a cassação se confirme, será necessária maioria absoluta dos deputados, ou seja, pelo menos 257 votos favoráveis.