Xiaomi lança linha 15T com 'walkie-talkie' e zoom de 100x; veja impressões

A Xiaomi apresentou hoje (24), em Munique, Alemanha, dois novos smartphones: 15T e 15T Pro. Entre os destaques estão a comunicação estilo "walkie-talkie" entre aparelhos, câmeras com qualidade Leica e novos recursos de inteligência artificial.

Uma boa notícia para os brasileiros é que, desta vez, ambos os modelos devem chegar ao país —no ano passado, foi apenas o 14T. O preço em reais ainda não foi divulgado; na Europa, eles vão custar:

15T: a partir de 649 euros (cerca de R$ 4.000, em conversão direta)

15T Pro: a partir de 799 euros (R$ 5.000)

Durante o evento, que o UOL acompanhou com exclusividade, a empresa também anunciou outros produtos, que ainda não têm previsão de chegada ao Brasil:

fones de ouvido Xiaomi OpenWear Stereo Pro (149 euros)

relógio Xiaomi Watch S4 41mm (a partir de 159 euros)

tablet redmi Pad 2 Pro (a partir de 299 euros)

Primeiras impressões do 15T Pro

Os novos smartphones são "quase top de linha" —modelos avançados, que herdam diversos recursos da série 15/15 Ultra, mas com algumas simplificações para custar menos. E que também acabam trazendo inovações.

O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao 15T Pro; veja nossas impressões iniciais a seguir.

Detalhe das câmeras do Xiaomi 15T Pro Imagem: Marcella Duarte/ Guia de Compras UOL

Câmeras com zoom potente. São três lentes traseiras, todas desenvolvidas pela Leica, marca alemã centenária que é referência no ramo:

grande angular (principal): 50 MP, f/1.62, 23mm, OIS

teleobjetiva: 50 MP, f/3.0, 115mm, OIS, zoom óptico 5x e digital 100x

ultra angular: 12 MP, f/2.2, 15mm

O conjunto oferece distâncias focais entre 15 mm e 230 mm (de 0.6x a 100x), com versatilidade para as diversas situações do dia a dia.

O destaque fica por conta da teleobjetiva, com estrutura periscópica, que atinge zoom de óptico de 5x e de 10x com "qualidade óptica" (ou seja, um corte feito dentro do sensor, sem perdas). Ele chega digitalmente a um máximo de 100x, com processamento para aprimorar os detalhes.

É a primeira vez que um aparelho da linha "T" recebe uma câmera com este poder de aproximação, que chega ao nível de concorrentes top de linha (a marca citou especificamente o Galaxy S25 Ultra e o iPhone 17 Pro). Abaixo, um exemplo:

Foto com zoom de 10x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Foto com zoom de 20x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Ressalto que Munique está em uma semana nublada e chuvosa, que prejudica a experiência fotográfica. Mesmo assim, os resultados me agradaram, com alta definição e contraste. O zoom até 10x é excelente; até 20x muito bom; depois disso, passa por mais processamento e vai progressivamente perdendo qualidade (o que é normal em qualquer zoom digital).

A câmera de selfie, com 32 MP (f/2.2, 21mm), também entregou boas fotos.

Selfie feita com o Xiaomi 15T Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Qualidade e estética Leica. Toda a óptica foi desenvolvida pela empresa alemã, com lentes Vario-Summilux, que oferecerem maior claridade, sendo ideais também para condições de pouca luz. Como de praxe, ela incluiu no aparelho seus estilos fotográficos, filtros, marca d'água e até um som de obturador de câmeras antigas.

O novo modo "Leica street photography", pensado para ser usado rapidamente no cotidiano, funciona diretamente na tela de bloqueio, oferecendo divesas distiancias focais a um toque, como 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm e 135 mm.

"Walkie-talkie". Os dois modelos chegam uma novidade: a "Comunicação Offline Xiaomi", que permite fazer ligações entre smartphones da linha mesmo quando não houver qualquer sinal (seja de celular ou wi-fi).

É como um walkie-talkie mais tecnológico, combinando sinais de rádio e Bluetooth e a própria engenharia do aparelho. Funciona como uma ligação de voz normal (é preciso haver um número no aparelho, seja por eSIM ou chip físico).

Um recurso diferenciado, que pode salvar em emergências, por exemplo, para quem pratica atividades em locais remotos ou mesmo para pessoas em viagens em família para outros países. O alcance é de 1,9 km no 15T Pro e de 1,3 km no 15T.

Tela AMOLED de 144 Hz. Com 6,83 polegadas, é o maior display a equipar um smartphone da série Xiaomi. Ele tem pico de brilho de 3.200 nits, resolução 2772 x 1280 pixels e taxa de atualização dinâmica até 144 Hz (os concorrentes costumam chegar até 120 Hz). Há proteção Corning Gorilla Glass 7i.

Traseira do Xiaomi 15T Pro Imagem: Marcella Duarte/ Guia de Compras UOL

Design elegante e resistente. Segue o padrão Xiaomi, mais minimalista e sofisticado. A moldura é de liga de alumínio, com bordas retas, e a traseira é de fibra de vidro, com um acabamento que também lembra metal escovado.

Processador. MediaTek Dimensity 9400+, com litografia de 3 nm, aliado a 12 GB de memória RAM. No meu uso, não houve travamentos ou superaquecimentos, mesmo com um acionamento intensivo das câmeras.

Bateria. 5500 mAh com carregamento rápido de 50 W (sem fio) e 90 W (com fio), que enche 50% da bateria em 15 minutos. Aliada ao novo processador, que tem maior eficiência energética, ela dura mais de um dia e meio para mim (segundo a marca, são até 15,29 horas de uso constante).

Resistência. IP68 contra poeira e água, incluindo imersão em água doce a até 3 metros de profundidade.

Xiaomi 15T

Não testamos modelo mais barato, mas as diferenças principais são:

carregamento apenas com fio (rápido de 67 W)

processador menos potente (Dimensity 8400 Ultra)

câmera com menos zoom e sensor menor

Ainda assim, é um celular bem completo.

Disponibilidade no Brasil

O Xiaomi 15T e 15T Pro devem ser lançados no Brasil no dia 2 de outubro.

Ficha técnica: Xiaomi 15T Pro

Processador: MediaTek Dimensity 9400+

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento interno: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Sistema operacional: Xiaomi HyperOS 3

Câmeras traseiras: wide 50 MP (23 mm f/1.6); telephoto 50 MP (115 mm f/3.0 - 5x zoom óptico 100x zoom digital); ultrawide 12 MP (15 mm f/2.2)

Câmera selfie: 32MP

Tela: AMOLED 6,83 polegadas; 3200 nits; 2772 x 1280; HDR10+; Dolby Vision

Bateria: 5500 mAh; carregamento rápido 90 W (com fio) e 50 W (sem fio)

Resistência: IP68

Dimensões: 16,27 cm x 7,79 cm x 0,79 cm

Peso: 210g

Cores: preto, cinza e mocha gold

*a jornalista viajou a convite da Xiaomi.

