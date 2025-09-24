Topo

Notícias

Xi, da China, anuncia novas metas climáticas

24/09/2025 16h55

PEQUIM (Reuters) - A China pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa em toda a economia entre 7% e 10% até 2035, em comparação com seu pico, disse o presidente Xi Jinping ao anunciar as metas climáticas atualizadas da China à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York nesta quarta-feira.

Como parte das metas de contribuições da China até 2035, o consumo de energia não fóssil do país será responsável por mais de 30% do consumo total de energia, disse Xi em um discurso em vídeo para uma cúpula climática da organização.

A China vai se esforçar para que sua capacidade total instalada de geração de energia eólica e solar atinja 3,6 bilhões de quilowatts, mais de seis vezes o nível de 2020, disse Xi.

(Reportagem de Yukun Zhang e Ryan Woo)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula diz estar feliz com gesto de Trump: ?Parecia impossível e aconteceu?

Sexo a três de tubarões-leopardo é filmado pela 1ª vez; veja o vídeo

STF marca julgamento do 'núcleo 4' da tentativa de golpe para outubro

Boris Becker lamenta ter ganhado Wimbledon tão jovem

MPF recomenda manter afastamento de governador do Tocantins por suspeita de lavagem de dinheiro

Netanyahu diz que Israel não está vinculado ao reconhecimento do Estado da Palestina

Câmara cobra R$ 13 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas; boleto já está vencido

Denúncia de Nikolas contra deputada se baseou em grupo investigado pela PF

Supertufão gera prejuízos e mortes na Ásia

Xi, da China, anuncia novas metas climáticas

Porcos na pista forçaram avião que caiu no Pantanal arremeter, diz bombeiro