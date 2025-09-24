Waymo lança contas corporativas de robô-táxi para atrair viagens de negócios

(Reuters) - A Waymo, de propriedade da Alphabet, lançou nesta quarta-feira o "Waymo for Business", um programa corporativo onde empresas poderão criar contas para funcionários solicitarem seus robôs-táxis em Los Angeles, Phoenix, São Francisco, Austin e Atlanta.

O programa tem como alvo as viagens corporativas recorrentes, dando aos empregadores controles sobre onde, quando e como os funcionários usam as viagens autônomas, à medida que a Waymo amplia os usos comerciais de sua frota sem motorista.

A empresa afirmou que realiza mais de 1 milhão de viagens por mês e que quase um em cada seis passageiros locais em São Francisco, Los Angeles e Phoenix usa o serviço para se deslocar.

A Waymo ampliou o serviço nos últimos meses, estendendo as viagens pagas e sem motorista para Atlanta e expandindo a cobertura em Austin.

Um portal de administração permite que as organizações gerenciem usuários, criem códigos promocionais e obtenham relatórios para acompanhar a atividade e os orçamentos das viagens, disse a Waymo.

Entre os primeiros clientes está a Carvana, vendedora online de carros usados com sede em Phoenix.

Com sede em Mountain View, Califórnia, a Waymo disse que o produto está em seus estágios iniciais e ganhará mais recursos ao longo do tempo para dar suporte a organizações de diferentes tamanhos.

A Waymo tem se concentrado no acesso a aeroportos para atrair viajantes de negócios frequentes. A empresa já atende o Phoenix Sky Harbor e, neste mês, obteve aprovação para operar no Aeroporto Internacional San José Mineta.

O Aeroporto Internacional de São Francisco concedeu uma licença de teste antes de um possível serviço comercial, informou a Waymo.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Abhirup Roy, em São Francisco)