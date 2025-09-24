Wall Street tem pouca variação após Powell moderar otimismo com corte de juros

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham pouca variação nesta quarta-feira, com os investidores avaliando os comentários cautelosos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e aguardando dados econômicos a serem divulgados no final da semana.

Embora os números recentes apontem para uma economia resiliente, os comentários das autoridades do Fed injetaram alguma cautela, especialmente em relação ao mercado de trabalho, levando os investidores a agir com cuidado.

Powell mostrou um tom cauteloso na terça-feira, quando disse que os preços dos ativos pareciam bastante valorizados, e enfatizou a corda bamba que o banco central deve percorrer nas próximas decisões sobre a taxa de juros, à medida que enfrenta os riscos de inflação e trata dos sinais de um mercado de trabalho mais fraco.

"O mercado foi, de certa forma, pego de surpresa pelos comentários de Powell sobre a avaliação do mercado acionário e entendeu isso como um sinal de que talvez o Fed possa estar preocupado com os preços elevados dos ativos", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,12%, para 46.347,05 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,03%, a 6.658,65 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,07%, para 22.589,62 pontos.

As ações de tecnologia do S&P 500 caíam 0,1%, com a Apple em queda de 0,6%. A Adobe, fabricante do Photoshop, recuava 3,1% depois que o Morgan Stanley a rebaixou de "overweight" para "equal weight".