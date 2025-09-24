Topo

Wall Street fecha em baixa e faz pausa após recordes

24/09/2025 19h18

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (24) pelo segundo pregão consecutivo, enquanto analistas advertem sobre preocupações com a alta valorização de diversas ações.

Os investidores também se mostraram cautelosos antes da publicação de dados sobre emprego e inflação nos Estados Unidos.

O índice principal, Dow Jones Industrial, caiu 0,37%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,33% e o S&P 500, 0,28%, marcando o fim de uma série de recordes.

Embora todos os três índices tenham fechado em máximas históricas na segunda-feira, analistas do mercado afirmaram que as ações poderiam estar prestes a recuar após a forte alta registrada em setembro.

"Parece que alguns investidores decidiram retirar o seu dinheiro do mercado ou reposicioná-lo", explicou à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

"A pressão continua sobre algumas megacapitalizações e ações tecnológicas" que impedem que o mercado avance, acrescentaram analistas do Briefing.com 

Nesse sentido, diversos gigantes do setor tecnológico fecharam em baixa. Entre elas a empresa de semicondutores Nvidia (-0,82%), a Apple (-0,83%), a Amazon (-0,23%) e a Alphabet (-1,80%), empresa-matriz do Google.

Os investidores esperam para esta quinta-feira a publicação dos pedidos semanais de seguro-desemprego.

Os analistas também estarão atentos ao índice PCE, que será divulgado na sexta-feira e reflete as mudanças nos preços de bens e serviços nos Estados Unidos.

Esses dados "podem ter influência" em cortes futuros dos juros por parte do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, segundo Low.

Na terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, alertou contra cortes "muito sustentados" nas taxas de juros, que poderiam deixar a inflação fora de controle.

Por sua vez, as ações da gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba dispararam 8,22% após o anúncio desta quarta de uma "colaboração importante" com a Nvidia no âmbito da inteligência artificial, aplicada especialmente aos robôs humanoides.

