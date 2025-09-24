Wall St tem ganhos moderados na abertura após comentários de Powell

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em leve alta nesta quarta-feira, com os investidores avaliando os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e aguardando dados econômicos cruciais a serem divulgados no final da semana.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,16% na abertura, para 46.368,94 pontos. O S&P 500 ganhava 0,19%, a 6.669,79 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,37%, para 22.656,015 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru)